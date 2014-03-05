به گزارش خبرنگار مهر، تماشاگران قزوین شاهد برگزاری اولین دیدار این هفته از مسابقات هستند. جائیکه هفت الماس شگفتیساز میزبان ماهان ناکام است. قزوینیها که دیدار هفته گذشته را با برتری برابر دانشگاه آزاد تمام کردند خیلی امیدوارند که همانند سه هفته پیش ماهان را دوباره شکست دهند و این مرحله از مسابقات را با ثبت یک نتیجه بزرگ دیگر برای خود تمام کنند.
البته اینکه هفت الماس بتواند با پیروزی در این دیدار جایگاه خود را هم بهبود بخشد و از رده سوم صعود کند به نتیجه دیگر دیدار گروه A بستگی دارد. جائیکه دو تیم پتروشیمی و دانشگاه آزاد برابر هم صفآرایی میکنند یعنی جدال با ثباتترین تیم لیگ از ابتدا تا به امروز با یکی از متزلزلترین تیمها به خصوص طی هفتههای گذشته؛ دانشگاه آزاد که هفتههای ابتدایی لیگ برتر را خیلی خوب آغاز کرد از پنج دیداری که تا به امروز در مرحله نخست پلیآف برگزار کرده فقط دو برد کسب کرده است.
دانشگاه آزاد که طی سه دیدار گذشته مقابل پتروشیمی (دو دیدار مرحله دورهای و یک دیدار پلیآف) متحمل شکست شد، اگر نتیجه دیدار فردا هم را واگذار کند و از طرفی قزوینیها هم بتوانند دیدار خانگیشان را با برد تمام کنند رده دوم را از دست خواهند داد. در کل دانشگاه آزاد که هفته گذشته شکست بدی را مقابل هفت الماس متحمل شد، دیدار روز پنجشنبه را هم باید با سنگینی سایه این تیم قزوینی برگزار کند.
از گروه B مرحله نخست پلیآف مسابقات بسکتبال لیگ برتر باشگاههای کشور نیز روز پنجشنبه دو دیدار برگزار میشود که طی آن دو تیم مهرام و ذوبآهن رو در روی هم به میدان میروند. مهرام که چهار دیدار پیشین خود در این مرحله از مسابقات را با برد تمام کرده و فعلا صدرنشین است باید از دیدار فردا هم دو امتیاز کامل بگیرد تا نسبت به حفظ این جایگاه اطمینان خاطر پیدا کند در غیر اینصورت کار برای تعیین صدرنشین به معدل گل کشیده خواهد شد.
صنایع پتروشیمی ماهشهر و همیاری زنجان هم دیگر دیدار این گروه را برگزار میکنند. هیچ یک از این دو تیم امیدی برای صعود به جایگاههای اول یا دوم ندارند و رقابت آنها بر سر جایگاه سومی است که فعلا در اختیار ماهشهریهاست. همیاری زنجان در حالی دیدار فردا را برگزار میکند که تنها تیم بدون برد پلیآف تا این مرحله از مسابقات است.
در کل اینکه با انجام دیدارهای روز پنجشنبه که در قالب هفته ششم و پایانی مرحله نست پلیآف مسابقات بسکتبال لیگ برتر باشگاههای کشور برگزار میشود، جایگاه هشت تیم حاضر در این مرحله در گروههای A و B نهایی میشود و بدین ترتیب وضعیت آنها برای انجام رقابتهای نهایی جهت صعود به نیمه نهایی مشخص خواهد شد.
برنامه دیدارهای هفته ششم و پایانی مرحله نخست پلیآف مسابقات بسکتبال لیگ برتر باشگاههای کشور و همچنین جدول ردهبندی هشت تیم حاضر در این مرحله تا پیش از برگزاری دیدارهای این هفته به این شرح است
پنجشنبه 92/12/15
* فولاد هفت الماس قزوین - فولاد ماهان سپاهان (ساعت 15:30- سالن بابایی قزوین)
* دانشگاه آزاد تهران - پتروشیمی بندرامام (ساعت 16، تالار بسکتبال آزادی)
* ذوب آهن اصفهان - مهرام تهران (ساعت 16 - سالن ملت اصفهان)
* صنایع پتروشیمی ماهشهر - همیاری زنجان (ساعت 16 - سالن بسکتبال ماهشهر)
گروه A
1- پتروشیمی بندرامام (5 بازی، 5 برد، بدون باخت، 10 امتیاز)
2- دانشگاه آزاد (5 بازی، 2 برد، 3 باخت، 7 امتیاز)
3- هفت الماس قزوین (5 بازی، 2 برد، 3 باخت، 7 امتیاز)
4- ماهان اصفهان (5 بازی، یک برد، 4 باخت، 6 امتیاز)
گروه B
1- مهرام تهران (5 بازی، 5 برد، بدون باخت، 10 امتیاز)
2- ذوب آهن اصفهان (5 بازی، 4 برد، یک باخت، 9 امتیاز)
3- صنایع پتروشیمی ماهشهر (5 بازی، یک برد، 4 باخت، 6 امتیاز)
4- همیاری زنجان (5 بازی، بدون برد، 5 باخت، 5 امتیاز)
به گزارش خبرنگار مهر، با برگزاری دیدارهای روز پنجشنبه جدال لیگ برتریهای بسکتبال در سال جاری به پایان میرسد. با توجه به آغاز مسابقات باشگاههای غرب آسیا (17 تا 23 اسفندماه - تهران) مسابقات لیگ برتر در سال 92 تعطیل شده و ادامه رقابت تیمها برای تعیین جایگاه نهایی آنها به سال آینده موکول خواهد شد.
زمان پیگیری مسابقات بسکتبال لیگ برتر باشگاه های کشور در سال 93 در نشستی که یکشنبه آینده برگزار میشود، مشخص خواهد شد.
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