۱۴ اسفند ۱۳۹۲، ۸:۲۲

راهنمای نمونه گردشگری استان قزوین معرفی شد

قزوین- خبرگزاری مهر: همزمان با روز جهانی گردشگری در گردهمایی راهنمایان گردشگری در ارگ بم، زهرا امیرآبادی از قزوین به عنوان راهنمای نمونه استان معرفی شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، 13 نفر از اعضاء انجمن صنفی راهنمایان گردشگری استان قزوین در گردهمایی ملی راهنمایان گردشگری که در ارگ بم برگزار شد، با لباسهای سنتی شرکت کردند.
 
همه ساله در روز جهانی راهنمایان گردشگری "21 فوریه" برنامه های متنوعی در سراسر دنیا برگزار می شود و در ایران از سال 85 مراسم گرامیداشت این روز در یکی از استانهای کشور برگزار می شود.

در سال جاری استان کرمان میزبان 700 نفر از راهنمایان گردشگری سراسر کشور بود که در این مراسم "فیلیسیتا رسین" رئیس انجمن راهنمایان گردشگری کشور اتریش و مسعود سلطانی فر معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری کشور نیز حضور داشتند.

در این سفر، از سوی انجمن صنفی راهنمایان گردشگری، زهرا امیرآبادی به عنوان راهنمای نمونه استان قزوین در سال 92 انتخاب شد و مورد تقدیر قرار گرفت.

از حامیان استان قزوین در این گردهمایی می توان به سازمان فرهنگی ورزشی شهرداری قزوین و سازمان میراث فرهنگی،گردشگری و صنایع دستی اشاره کرد.

کد مطلب 2249538

