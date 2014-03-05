وضعیت نامساعد بودجه علم و فناوری کشور/ ایجاد ساختار جدید برای مرکز ملی ذخایر ژنتیکی

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر منصور کبگانیان در حاشیه جلسه ستاد راهبری نقشه جامع علمی با اشاره به مصوبات این جلسه، اشاره کرد و افزود: در این جلسه موضوع بودجه علم و فناوری در دستور کار قرار گرفت که گزارشی در این زمینه ارائه شد.

قائم مقام ستاد راهبری اجرای نقشه جامع علمی کشور به جزئیات این گزارش اشاره کرد و اظهار داشت: در گزارش ارائه شده سهم بودجه پژوهش و فناوری در تولید ناخالص ملی مورد بررسی قرار گرفت.

وی با بیان اینکه در سال‌های گذشته اقداماتی در این زمینه صورت گرفته بود، ادامه داد: اما غالب این اقدامات فاقد یک نتیجه مشخص و قابل اتکا بود و برای حصول نتیجه مطلوب نیاز به مطالعات داشت که در چند ماه اخیر در ستاد راهبری اجرای نقشه جامع علمی اقدام به انجام مطالعاتی در این زمینه شد و در این جلسه شد.

کبگانیان خاطر نشان کرد: در این گزارش با اتکا به منابع مطمئن و موثق و در قالب آمار، وضعیت بودجه پژوهش و فناوری کشور مورد بررسی قرار گرفته است.

قائم مقام ستاد راهبری اجرای نقشه جامع علمی کشور ادامه داد: در این گزارش از آمار موجود در شورای علوم، تحقیقات و فناوری (عتف)، دیوان محاسبات و مرکز آمار ایران استفاده شده است و اگر در دستگاه دیگری آماری باشد که مورد استناد قرار نگرفته درخواست می‌شود تا مسئولان آمار خود را در اختیار ستاد راهبری قرار دهند.

وی با بیان اینکه بر اساس اطلاعات ارائه شده به ستاد در سال 1388 به میزان 0.79 درصد از بودجه ناخالص ملی به پژوهش و فناوری اختصاص یافته بود، ابزار تاسف کرد که این میزان در سال 1389 بر اثر شرایط نامساعد اقتصادی کشور به 0.63 درصد تنزل یافت.

کبگانیان ادامه داد: در سال 1390 این افت جبران شد و این سهم به 0.72 درصد افزایش یافت.

قائم مقام ستاد راهبری اجرای نقشه جامع علمی کشور با اشاره به وضعیت اعتبارات بودجه پژوهشی در سال 90 یادآور شد: در سال 1390 شاهد کاهش خفیف بودیم که امیدواریم این روند نیز جبران شود.

تلاش برای ایجاد مرکز ملی حفاظت از ذخایر ژنتیکی

کبگانیان بررسی ایجاد مرکز ملی برای حفاظت از ذخایر ژنتیکی و زیستی کشور را از دیگر موضوعات مطرح شده در این جلسه نام برد و اضافه کرد: هر چند وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، جهاد کشاورزی و جهاد دانشگاهی در این زمينه تلاش‌هایی انجام دادند ولی اما اين موضوع مهم به عزم ملی نياز دارد.

وی با تاکید بر اینکه حفاظت از منابع ژنتيک حيوانی، گياهی و تک سلولی‌ها را ذخيره ملی معرفی کرد و یادآور شد: ایجاد بانکی از این ذخایر وظيفه فرابخشی است.

قائم مقام ستاد راهبری اجرای نقشه جامع علمی کشور با بیان اینکه درخواست‌هايی برای رسيدگی به این موضوع به شورای عالی انقلاب فرهنگی ارائه شده بود، ادامه داد: از این رو در این جلسه با دعوت از همه دستگاه‌ها اين موضوع مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

كبگانيان با اشاره به نتایج به دست آمده اظهار داشت: پس از بررسی مقرر شد تا در ستاد زيست فناوری كشور با اضافه شدن رئيس جهاد دانشگاهی به تركيب اين ستاد، كار گروه ويژه‌ای در عالی‌‌ترين سطح مسئول رسيدگی به اين موضوع شود.

وی همچنین اضافه کرد: اعضای ستاد راهبری نقشه جامع علمی کشور مقرر كردند تا اين ساختار يک ساختار مستحكم و فرابخشی باشد كه در عين مديريت كلان اين بخش مهم، استقلال همه نهادهای فعال در اين بخش حفظ شود.

کبگانیان با تاکید بر اینکه ستاد راهبری از اين ساختار جديد توقع مديريت ندارد، ادامه داد: این ساختار مسئول سياستگذاری و جهت ‌دهی كلان در زمینه ایجاد بانک ذخایر ژنتیکی را بر عهده دارند.

وی تعيين و تصويب استانداردها، پشتيبانی ملی و بين المللی از فعاليت‌های ژنتيكی كشور، ترويج گفتمان حمايت از ذخاير ژنتيكی در سطح جامعه، ايجاد بانک مركزی اطلاعات ژنتيكی بدون جمع‌آوری فيزيكی و هماهنگی دستگاه‌های فعال را از جمله اختيارات و وظايف اين نهاد ذکرکرد.