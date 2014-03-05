کمیته امداد در مسیر خودکفایی خانواده های نیازمند گام بردارد

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمدحسن باریک بین صبح چهارشنبه در دیدار با مدیران و کارکنان کمیته امداد امام خمینی استان قزوین گفت: نهاد کمیته امداد همواره در خدمت محرومان و نیازمندان بوده و در رفع محرومیت جامعه نقش تاثیرگذاری ایفا کرده است.

امام جمعه موقت قزوین تصریح کرد: آنچه در آموزه های دینی هم تاکید شده توجه به نیازمندان و حل مشکلات افراد مستمند است که همکاران این نهاد بخوبی در عمل به رسالت دینی و قانونی خود موفق عمل کرده اند که اجر دنیا و آخرت دارد.

حجت الاسلام باریک بین یادآورشد: اگر کاری که شما در این نهاد انجام می دهید با خلوص نیت و جلب رضایت الهی باشد مطمئن باشید خدا نیز از کارتان راضی خواهد شد و از اجر معنوی هم برخوردار می شوید.

امام جمعه موقت قزوین بیان کرد: کارکنان این نهاد باید روحیه معنوی را در خود تقویت کنند تا کارشان ماندگار باشد و در این راه حفظ کرامت و عزت خانواده ها لازم است در اولویت قرار گیرد تا منزلت نیازمندان حفظ شود.

وی افزود: به گونه ای برنامه ریزی کنید تا خانواده های نیازمند هم احساس کنند نباید همیشه به کمیته امداد وابسته باشند بلکه با تقویت توانمندی های آنها در مسیری حرکت کنید تا بتدریج با رفع نیازها بتوانند معیشت خود را تامین کنند و مستقل شوند.

حجت الاسلام باریک بین تصریح کرد: رویکرد عزتمندی در کنار رفع نیازها باید سرلوحه فعالیتهای این نهاد مردمی باشد و با همدلی و نلاش مضاعف در رفع محرومیت ها نیز تلاش شود.



در این دیدار هدایت صفری مدیرکل کمیته امداد امام خمینی قزوین هم گزارشی از فعالیتهای انجام شده در سال جاری ارائه داد.