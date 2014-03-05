20 درصد معادن کشف شده استان کرمان تعطیل هستند

به گزارش خبرنگار مهر، شهباز حسن پور سه شنبه شب در جلسه مشترک کارگروه صنایع و معادن استان کرمان با کمیسیون صنعت و معدن مجلس شورای اسلامی گفت: استان کرمان باید در راستای فرمایشات مقام معظم رهبری در رابطه با لزوم توجه به اقتصاد مقاومتی پیشگام باشد.

وی در ادامه افزود: با توجه به اینکه کرمان بهشت معادن نامیده می شود امیدواریم بتوانیم معدن را جانشین صنعت نفت کنیم.

حسن پور تصریح کرد: استاندار کرمان محور همدلی، وفاق و هماهنگی قرار گرفته و هیچ گروهی در مسیر توسعه عمران و آبادی هیچ دعوایی نداشته و حرکت های بسیار خوبی آغاز شده است که این می تواند یک الگوی موفق برای کشور نیز به شمار رود.

وی با بیان اینکه اعضای کمیسیون صنعت و معدن مجلس شورای اسلامی از تعدادی از معادن استان کرمان بازدید به عمل آورده اند، گفت: جلسه ای با فعالان بخش خصوصی در معدن گل گهر نیز برگزار شده است.

نماینده مردم بردسیر و سیرجان در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: 22 بهمن ماه نیز رکورد تولید گندله توسط نیروهای توانمند سیرجان زده شد و این رکورد به 19 هزار تن رسید و امروز نیز بارگیری فولاد استان کرمان نیز با همکاری بانک پاسارگاد انجام شد.

حسن پور گفت: 40 هزار معدن در استان کرمان شناخته شده است که 20 درصد از معادن کشف شده است که بیش از 400 معدن در استان از این تعداد تعطیل است که امیدواریم بتوانیم با روندی که تعریف کرده ایم و با کمک قوه های مختلف اجرایی و مقننه در بحث تولید قدم های اساسی را برداریم و نشست هایی را در این زمینه در مجلس با حضور استاندار کرمان، وزیر صنعت و معدن و سایر دست اندرکاران برای توسعه استان کرمان برگزار کنیم.