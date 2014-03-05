ساختمان تاریخی ستاد لشکر 64 ارومیه مرمت و احیا می شود

به گزارش خبرنگار مهر، مظفر عباس زاده شامگاه سه شنبه در جریان دیدار با امیر فرماندهی قرار گاه عملیاتی لشکر 64 ارومیه با بیان اینکه میدان انقلاب یا ایالت یکی از میادین تاریخی شهر ارومیه و آذربایجان غربی محسوب می شود، افزود: این میدان و ساختمان های موجود در آن و به ویژه ساختمان ستاد لشکر 64 از ائلمانهای زیبا و مهم برای معرفی شهر ارومیه است.

وی ضمن تاکید بر اینکه با توجه به قدمت تاریخی این ساختمانها باید درخصوص حفظ و مرمت این ساختمانها بطور جدی وارد عمل شد، اظهار داشت: با توجه به بازگشایی ادامه خیابان امام (ره) و تغییرات صورت گرفته در آن مجموعه ،بایستی از بین ساختمانهای موجود ستاد یکی از ساختمانها را بعنوان نمونه انتخاب کرده و پس از مرمت ، بعنوان وجود لشکر 64 ارومیه در تاریخ این شهر که در حفظ امنیت آن نقش بسزایی داشته حفظ نمائیم .

مدیر کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری آذربایجان غربی با بیان اینکه از بین سه ساختمان موجود در میدان ایالت (انقلاب) ارومیه ساختمان ستاد لشکر کمترین تغییرات و دخل و تصرف را داشته، گفت: در ادامه عملیاتی که برای حفظ این ساختمان انجام داده ایم، عملیات مرمت مجموعه داخلی ساختمان ستاد لشکر را تکمیل کرده و بشکل مناسبی احیا می کنیم.

عباس زاده با اشاره به افتتاح ادامه خیابان امام ارومیه با جابجایی لشکر 64 پیاده این شهر، گفت: با توجه به شروع رفت و آمد در ادامه این خیابان باید مسئولان شهری به این نکته توجه داشته باشند که جداره ساختمانهایی که در آینده در این خیابان ساخته می شود با جداره های بیرونی سه ساختمان شهربانی سابق، شهرداری(بلدیه)و ستاد لشکر میدان انقلاب (ایالت) مطابقت داشته باشد.

فرمانده قرارگاه عملیاتی لشکر 64 ارومیه نیز در این جلسه، میدان انقلاب ارومیه را از جاذبه های تاریخی این شهر دانست و گفت: حفظ ساختمان ستاد در این میدان برای قرارگاه عملیاتی لشکر 64 ارومیه بسیاربا اهمیت است چرا که میدان انقلاب یا ایالت صحنه های فراوانی را از تاریخ بلند و پر افتخار مردم این شهر در دل خود جای داده است.

محبوب سرپوش آمادگی فرماندهی قرارگاه عملیاتی لشکر 64 ارومیه را برای هر گونه همکاری جهت حفظ و نگهداری ساختمان های ستاد لشکر اعلام کرد و افزود: با وجود اعلام آمادگی برای هرگونه همکاری، اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان شایسته ترین متولی برای حفظ وصیانت از ابنیه تاریخی است .