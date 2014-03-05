روزهای تلخ و شیرین ورزش کرمانشاه در سال 92/ از تفقد رهبر انقلاب تا دلهره ضربان قلب پهلوان

به گزارش خبرنگار مهر، ورزش کرمانشاه در سال جاری که روزهای پایانی‌ را سپری می‌کنیم با اتفاقات ریز و درشت فراوانی همراه بوده که برخی از آنها جزو اتفاقات مهم ورزش به شمار می‌روند.

از اهدای مدال "مریم هاشمی" به رهبر معظم انقلاب گرفته تا درگیری لفظی و شدید "کوروش باقری" و "کیانوش رستمی".

مروری بر رویدادهای ورزش کرمانشاه در سال 92 در نوع خود جالب و خواندنی ست، بی تردید موفقيت خيره كننده و مدال آوری "مریم هاشمی"، "محمدخالوندی" و "سعید احمدی" در رقابت های جهانی، مهم‌ترين اتفاق ورزشي سال استان کرمانشاه بود.

زلزله وزنه برداران کرمانشاهی در تیم ملی

درگیری شدید لفظی کوروش باقری و کیانوش رستمی به عنوان دو چهره مطرح ورزشی کرمانشاه در تیم ملی وزنه برداری در شروع سال 1392 مهم ترین و عجیب ترین اتفاق ورزشی برای ورزش ایران و به خصوص کرمانشاه محسوب می شد.

این اختلافات باعث شد که رستمی ناخواسته چند ماه از اردوهای تیم ملی کنار برود، هر چند پس از کنار گذاشته شدن کوروش باقری از سرمربیگری تیم، او دوباره به تیم ملی بازگشت.

زیباترین لحظه زندگی بانوی ورزشکار

بانونی پرافتخار ووشوی کرمانشاه در رقابت های جهانی که در کشور مالزی برگزار شد، توانست مدال طلا را به خود اختصاص دهد.

اما اقدام جالب و تحسین برانگیز "مریم هاشمی" تقدیم مدال طلای خود به رهبر معظم انقلاب بود.

مقام معظم رهبری نیز ازحفظ حجاب و حدود دینی مریم هاشمی در مسابقات بین المللی و جهانی تقدیر کرد.

این بانوی ورزشکار ۲ سال پیش در بدو ورود مقام معظم رهبری به استان کرمانشاه نیز مدال خود را به ایشان تقدیم کرده بود.

"سعید احمدی" در کاراته تاریخ ساز شد

برای نخستین بار در تاریخ کاراته ایران یک کاراته کای کرمانشاهی موفق شد خود را به رتبه دوم رنکینگ جهانی برساند.

نخستین رنکنیگ فدراسیون جهانی کاراته در سال 2014 میلادی اعلام شد که براساس آن "سعید احمدی"در رتبه دوم وزن منهای 67 کیلوگرم قرار گرفت. هر چند احمدی در مسابقات کاراته بازی‌های جهانی رشته های مبارزه ای موسوم المپیک هنرهای رزمی یا همان "کامبت گیمز" که با حضور 90 کاراته کای برتر جهان از 36 کشور در شهر سن پترز بورگ روسیه برگزار شد و به نشان طلا دست یافت، اما رتبه جهانی او مهم ترین رویداد ورزشی برای این کاراته کا بود.

"کوروش باقری" 45 دقیقه در آن دنیا بود

این بار نیز رشته وزنه برداری شاهد یک اتفاق تلخ بود. "کوروش باقری"، سرمربی موفق تیم‌های ملی پس از چند ساعت دست و پنجه نرم کردن با مرگ، با اراده خداوند دوباره جان گرفت و به زندگی لبخند زد تا شوکی که این چنین به جامعه ورزش وارد آمده بود، ختم به خیر شود.

کوروش باقری سرمربی تیم ملی وزنه برداری کشور که برای انجام معاینات پزشکی راهی بیمارستان شده بود، در محل بیمارستان دچار ایست قلبی و به بخش مراقبت‌های ویژه انتقال یافت. همین اتفاق باعث شد که مربی کرمانشاهی تیم ملی پس از ترخیص از بیمارستان قید سرمربیگری را بزند و راه را برای بازگشت منتقدان سرسختش همچون بهداد سلیمی و کیانوش رستمی فراهم کند.

قهرمانی محمدخالوندی در رقابت های جهانی

محمد خالوندی ورزشکار و مرد طلایی رقابت های پارالمپیک لندن این بار نیز توانست خوش بدرخشد و برای کرمانشاه افتخار آفرینی کند.

خالوندی به عنوان نخستین نماینده کشورمان در رقابت های جهانی دو و میدانی جانبازان و معلولان لیون فرانسه توانست مدال طلای این دوره از رقابت ها را کسب کند. هر چند رکورد او در این مسابقات خیلی متفاوت تر و کم تر از رقابت های پارالمپیک بود، اما کسب مدال طلا یاعث شد که این ورزشکار بی ادعا مجدد برای ورزش ایران و کرمانشاه افتخار آفرینی کند.

برنز امینی در رقابت های کشتی قهرمانی آسیا

"احسان امینی"، کشتی گیر ملی پوش کرمانشاهی در رقابت های قهرمانی آسیا توانست به مدال برنز دست پیداکند. هرچند امینی نتیجه خود در این مسابقات را به عنوان "لکه ننگ" یاد می کند، اما کسب مدال در رشته کشتی برای مردم کرمانشاه دارای اهمیت ویژه ای است.

پدیده وزنه برداری کرمانشاه قهرمان جهان شد

وزنه برداری کرمانشاه در سال 92 خیلی مورد توجه بود، در کنار اتفاقات تلخ، شاهد رویدادهای شیرینی نیز بودیم.

"میلاد رشیدی" وزنه بردار نوجوان کرمانشاهی تیم ملی در رقابت های جهانی که در ازبکستان برگزارشد توانست در وزن 94 کیلوگرم به مدال طلا دست بیابد.

هر چند رشیدی در حرکت دو ضرب صاحب گردن آویز نقره شد، اما با اقتدار در حرکت یک ضرب توانست به مدال طلا دست بیابد و در مجموع قهرمان جهان شود.

فوت پیشکسوت کشتی کرمانشاه

یکی از اتفاقات ناراحت کننده و تلخ که ورزش کرمانشاه را تحت تاثیر خود قرار داد، فوت "محمود کوهدره ای"، پیشکسوت ارزنده کشتی این دیار بود.

کوهدره ای در سال 1976 میلادی موفق به کسب لیسانس داوری بین المللی شد و در سال 1977 درجه یک بین المللی را اخذ کرد.

وی در سال 1383 شمسی با موفقیت در آزمون مدرسی انستیتو کشتی به عضویت کمیته مدرسین درآمد و در 33 سال خدمت در میادین بزرگ آسیایی همچون رقابت های آسیایی هند، چین و ایران و چندین تورنمنت بین المللی قضاوت کرد.

وی که سال ها از بیماری سرطان رنج می برد، در نهایت دچار سکته مغزی شد و به دیار باقی شتافت.

سفر وزیر ورزش به کرمانشاه

سفر وزیر ورزش به کرمانشاه نیز به منظور بررسی روند پروژه های ورزشی و همچنین نشست با جمعی از مسئولین ورزشی و ورزشکاران کرمانشاهی یکی از رویدادهای مهم در عرصه ورزش استان بود، هر چند "گودرزی" در روزهای پایانی مدیریت عباس امانی در ورزش به کرمانشاه آمد، اما تخصیص اعتبار به پروژه های نیمه تمام ورزشی همچون استادیوم 15 هزار نفری از نکات مهم این سفر بود.

امانی رفت، جوهری آمد

پس از ماه ها کش وقوس "عباس امانی شهرک" از ریاست ورزش کرمانشاه کنار گذاشته شد و "مجتبی جوهری" جایگزین او شد.

جوهری از مدیران و پیشکسوتان کشتی کرمانشاه است که از بدو انتصاب وزیر ورزش زمزمه هایی در مورد انتصابش به عنوان رییس اداره ورزش این استان به گوش می خورد و در نهایت نیز این جابجایی محقق شد.

هستند دیگر رویدادهای مهم ورزشی در این خطه از ایران اسلامی که مجال یادآوری آنها نیست. امید است در سال آینده خبرهای بیشتر و صد البته بهتر از ورزش و ورزشکاران این دیار پهلوان پرور داشته باشیم.