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۱۳ شهریور ۱۳۸۴، ۱۲:۵۷

معاون راهنمايي و رانندگي ناجا در گفتگو با "مهر" خبر داد:

منع تردد و جريمه خودروهاي فاقد برگه معاينه فني و بيمه نامه ؛ از ابتداي مهر ماه

منع تردد و جريمه خودروهاي فاقد برگه معاينه فني و بيمه نامه ؛ از ابتداي مهر ماه

معاون راهنمايي و رانندگي نيروي انتظامي گفت: از تردد خوردروهايي كه فاقد برگه معاينه فني و بيمه نامه باشند از اول مهرماه جلوگيري مي شود .

سردار محسن انصاري در گفتگو با خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر افزود: با توجه به مصوبه هيات دولت و آيين نامه اجرايي آن ، راهنمايي و رانندگي اجازه تردد به خودروهايي كه بيمه نامه و برگ معاينه فني ندارند ، نمي دهد و در صورت مشاهده اين خودروها در سطح شهر علاوه بر جمع آوري ، جريمه نيز مي شوند .

وي خاطر نشان كرد: اين طرح را هيات وزيران سال گذشته تصويب كرد و براساس اين مصوبه جريمه خودروهاي فاقد برگ معاينه به 10 هزار تومان افزايش خواهد يافت.

معاون راهنمايي و رانندگي نيروي انتظامي همچنين در خصوص جمع آوري خودروهاي فرسوده از سطح شهرها تاكيد كرد: تاكنون اقدامات خوبي انجام شده اما براي خارج كردن خودروهاي فرسوده به مراكز و شركتهاي بازيافت و ايجاد تسهيلات براي مردم نيازمنديم در غير اين صورت اجراي اين اقدام امكان پذير نيست .

سردار انصاري تصريح كرد: بايد در اين كار دقت كافي صورت گيرد تا مال و سرمايه مردم از بين نرود و نيروي انتظامي آماده هر گونه همكاري با دولت و سازمان حفاظت محيط زيست است .

کد مطلب 224957

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