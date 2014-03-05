نظامیان صهیونیست فرمانده نظامی حماس در الخلیل را بازداشت کردند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از فلسطین الیوم، نظامیان ارتش رژیم صهیونیستی شب گذشته "ایوب القواسمی" یکی از فرماندهان گردان های عزالدین قسام شاخه نظامی جنبش حماس را بازداشت کردند.

وی در شهر الخلیل واقع در جنوب کرانه باختری بازداشت شد. القواسمی سه سال در زندان های دستگاه امنیتی تشکیلات خودگردان فلسطین بود و دو هفته پیش برای درمان آزاد شد.

این فرمانده حماس از 12 سال پیش تاکنون تحت پیگرد ارتش رژیم صهیونیستی قرار دارد. گفتنی است دستگاه های امنیتی و اطلاعاتی تشکیلات خودگردان فلسطین با رژیم صهیونیستی همکاری و هماهنگی امنیتی دارند.