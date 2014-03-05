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۱۴ اسفند ۱۳۹۲، ۹:۱۸

نظامیان صهیونیست فرمانده نظامی حماس در الخلیل را بازداشت کردند

نظامیان صهیونیست فرمانده نظامی حماس در الخلیل را بازداشت کردند

رسانه های فلسطین از بازداشت یک فرمانده نظامی جنبش حماس در شهر الخلیل توسط رژیم صهیونیستی خبر دادند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از فلسطین الیوم، نظامیان ارتش رژیم صهیونیستی شب گذشته "ایوب القواسمی" یکی از فرماندهان گردان های عزالدین قسام شاخه نظامی جنبش حماس را بازداشت کردند.

وی در شهر الخلیل واقع در جنوب کرانه باختری بازداشت شد. القواسمی سه سال در زندان های دستگاه امنیتی تشکیلات خودگردان فلسطین بود و دو هفته پیش برای درمان آزاد شد.

این فرمانده حماس از 12 سال پیش تاکنون تحت پیگرد ارتش رژیم صهیونیستی قرار دارد. گفتنی است دستگاه های امنیتی و اطلاعاتی تشکیلات خودگردان فلسطین با رژیم صهیونیستی همکاری و هماهنگی امنیتی دارند.

کد مطلب 2249574

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