فرش قرمز هالیوود زیر پای نتانیاهو!

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آسوشیتدپرس، نتانیاهو نخست وزیر رژیم صهیونیستی که در آمریکا به سر می برد، پس از دیدار با باراک اوباما در واشنگتن، دیروز بعدازظهر راهی لس آنجلس شد.

این دیدار قرار است با یک پذیرایی ویژه و نمایش فیلم «اسراییل: یک تور سلطنتی» همراه باشد. در این فیلم او با پیتر گرینبرگ دبیر بخش سفر شبکه سی.بی.اس همراه می شود تا نگاهی به درون اسرائیل بیندازد.

پس از سفر او به واشنگتن که با استقبال تمام و کمال باراک اوباما همراه شد، وی دیروز بعدازظهر از استودیو پارامونت در هالیوود دیدن کرد و به تماشای برنامه ویژه «اسراییل: یک تور سلطنتی» نشست.

این فیلم را پیتر گرینبرگ دبیر سفر شبکه سی.بی.اس تهیه کرده و از آن به عنوان نگاهی متفاوت به درون اسراییل یاد شده که در آن نخست وزیر رژیم صهیونیستی در نقش یک راهنما ظاهر شده است. این فیلم قرار است فردا ششم مارس از این شبکه تلویزیونی پخش شود.

نتانیاهو در این فیلم در رود اردن قایق سواری می کند و در صحنه ای با بچه های عرب و اسراییلی فوتبال بازی می کند. وی گفت این فیلم مستند از زاویه ای سرزمین های اشغالی را نشان می دهد، که اسراییل به آن نیاز دارد.

این سفر، سفری نادر است و نتانیاهو از سال 2006 تاکنون راهی کالیفرنیا نشده بود.

در این سفر گروهی از مقامات اسراییلی از جمله همسر نتانیاهو وی را همراهی می کنند. به همین مناسبت از مردم خواسته شد تا از حضور در مسیر حرکت این گروه در ساعت های تعیین شده خودداری کنند.

وی قرار است روز چهارشنبه نیز راهی سیلیکون ولی شود و از کمپانی اپل بازدید کند.