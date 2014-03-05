نماز الگویی تمام عیار در دستیابی به حقیقت عرفان اسلامی است

محمد عبدالهی صبح چهاشنبه در حاشیه گردهمایی مدیران ستاد اقامه استان ها در همدان در گفتگو با مهر با بیان اینکه هنر به معنای واقعی در حوزه های گوناگون آن در انقلاب اسلامی جایگاه شایسته خویش را یافت و دوران رشد و جهش آن در نظام مقدس اسلامی صورت گرفت، گفت: هنر متعالی و برخاسته از فطرت الهی روح آدمی را از وابستگی های به خود و هر آنچه انسان را از هویت الهی اش دور می كند می رهاند و زبان گویای حقایق ناب دینی و ارزش های اصیل انقلاب خواهد بود.

وی با بیان اینکه امروز نیز یكی از موثرترین و كارآمد ترین ابزارها برای ارائه و انتقال ارزشها و آموزه های دینی به تشنگان حقایق و جستجوگران چشمه زلال معارف ناب اسلامی، ابزار هنر است، گفت: هنرهای نمایشی در این زمینه موثر هستند.

عبدالهی با بیان اینکه ناگفته پیداست كه نظام لیبرال سرمایه داری غرب، سلطه فرهنگی خود را مرهون و مدیون هالیوود است كه با وام گیری مناسب از صنعت و تكنیك و مضمون و مخاطب شناسی، ذائقه مردم از كودكان تا بزرگسالان را در اختیار گرفته است، گفت: هنرمندان بخش های مختلف چه در حوزه های نمایشی از قبیل فیلم و سریال و پویانمایی و تئاتر و چه در حوزه ادبیات داستانی به ویژه داستان های بلند (رمان) باید برای مقابله با این سلطه نقش افسران جنگ نرم را ایفا كنند.

وی گفت: این گروه با بهره گیری از صنعت فیلم، تكنیك، مضمون و قصه خوب دسترسی آسان تشنگان عدالت و حقیقت به معنویت عرفان اسلامی را فراهم می آورند.

عبدالهی با تاکید بر اینکه در این میان نقش بی بدیل نماز به عنوان الگویی جامع و تمام عیار در دستیابی به حقیقت عرفان ناب اسلامی و سیراب ساختن روح تشنه بشر گمشده در غوغاسالاری مدرنیته برهنرمندان ارزشی ما پوشیده نیست، گفت: ستاد اقامه نماز با این باور و با الهام از فرامین رهبری تعامل و ارتباط پیوسته و مستمر و همفكری و همراهی با جامعه هنری را در سیاست های كاری خود قرار داده است.

وی با تاکید بر اینکه در برنامه ای میان مدت باید فرهنگ اقامه نماز به عنوان بخشی جداناپذیر از زندگی روزانه مردم ما جایگاه خود را در محصولات و تولیدات هنری پیدا كند، گفت: جشنواره فرهنگی و هنری نماز كه سومین سال فعالیت خود را پشت سر می گذارد با همین باور شكل گرفت.

عبدالهی اضافه کرد: آثار رسیده به جشنواره حاکی از آنست که این جریان سازی مقدس فرهنگی نیاز به همراهی مستمر متولیان عرصه هنر دارد.

وی تاکید کرد: برای سلامت این حركت ارزشمند و پرهیز از سرگرم شدن به كمیت ها و دورهای باطل و نگرانی از فاصله این جشنواره با جشنواره های مشابه دیگر باید دبیرخانه جشنواره فرهنگی و هنری نماز همه توان خود را در شناسایی هنرمندان ارزشی گمنام در استان ها و شهرستان ها و ایده یابی در حوزه نماز بكار گیرد.

وی اضافه کرد: مسئولان نسبت به جشنواره سال قبل ساز و كار دقیق تری را برای تحقق اهداف جشنواره به كار گرفته اند.