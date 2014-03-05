تمدید مهلت ویرایش فرم ثبت نام کنکور 93 تا 22 اسفندماه/ امکان ثبت نام برای جاماندگان

به گزارش خبرنگار مهر، داوطلبان تا پنجشنبه 22 اسفندماه فرصت دارند در صورت نیاز فرم اطلاعات ثبت نامی خود را ویرایش کنند و نسبت به اصلاح مورد یا موارد مربوطه اقدام کنند.

تا امروز 14 اسفندماه تعداد 102 هزار و 29 نفر برای مشاهده به سایت سازمان سنجش مراجعه کرده و پس از کنترل موارد مورد نیاز فرم تقاضانامه را اصلاح کرده اند. بدیهی است پس از مهلت در نظر گرفته شده تحت هیچ شرایطی امکان تغییر در کارت کنکور سراسری 93 به ویژه در خصوص گروه آزمایشی، جنس، زبان خارجی و شهرستان یا حوزه برگزاری آزمون میسر نیست.

کارت شرکت در آزمون بر اساس اطلاعات تقاضانامه ثبت نامی یعنی اطلاعات قبلی و اصلاح شده صادر می شود. پس از صدور کارت هیچ نوع تقاضایی مبنی بر تغییر و اصلاح مورد یا موارد امکان پذیر نیست.

آندسته از داوطلبانی که به هر دلیل تاکنون برای ثبت نام در آزمون سراسری سال 93 اقدام نکرده اند می توانند در مهلت اعلام شده برای ثبت نام اقدام کنند.

114 هزار و 650 داوطلب در مهلت دوم کنکور ثبت نام کرده اند و با توجه به آمار مرحله قبلی آزمون سراسری که تعداد 897 هزار و 508 نفر ثبت نام کرده بودند در مجموع تاکنون تعداد یک میلیون و 12 هزار و 158 نفر برای شرکت در آزمون سراسری 1393 ثبت نام کرده اند.