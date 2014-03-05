آمار دریافت کنندگان کارت آزمون دکتری 93 / فرداشب آخرین مهلت دریافت کارت

به گزارش خبرنگار مهر، تا امروز 14 اسفندماه 92 تعداد 130 هزار داوطلب از تعداد 240 هزار و 361 داوطلب به معنی حدود 54 درصد داوطلبان کارت آزمون خود را دریافت کرده اند.

از تعداد شرکت کنندگان در آزمون دکتری سال 93 تعداد 102 هزار و 234 به میزان 42.53 درصد داوطلبان زن و و 138 هزار و 127 نفر به میزان 57.47 درصد داوطلبان مرد هستند. داوطلبان در 8 گروه آزمایشی برای 267 کد رشته امتحانی در 53 شهرستان مختلف کشور در آزمون شرکت می کنند.

بر اساس برنامه زمانی پیش بینی شده آزمون ورودی دوره دکتری نیمه متمرکز 93 منحصرا در صبح جمعه 16 اسفند ماه 1392 دبه شرح شهرستان های محل برگزاری آزمون مندرج در جدول شماره یک اطلاعیه منتشره برگزار خواهد شد. شهرستان محل برگزاری هر داوطلب و آدرس حوزه امتحانی وی در شهرستان مذکور در ذیل نسخه چاپی کارت شرکت در آزمون داوطلب درج شده است.

فرایند برگزاری آزمون دکتری نیمه متکرکز کشور راس ساعت هشت صبح روز جمعه برگزار می شود و درهای ورود به آزمون راس ساعت 7:30 بسته خواهد شد از این رو داوطلبان باید قبل از این ساعت در حوزه امتحانی مربوطه حاضر باشند.

برای شرکت در آزمون همراه داشتن نسخه چاپی کارت ورود به آزمون که داوطلب قبلا اثر انگشت خود را بر روی محل مربوط درج کرده باشد و همچنین اصل کارت ملی یا شناسنامه عکس دار الزامی است.



