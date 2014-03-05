نمایشگاه بهاره در منطقه آزاد اروندآغاز به کار کرد

به گزارش خبرنگار مهر، این نمایشگاه که بالغ به بیش از 150 غرفه با محصولات و تولیدات شهرستانی و استانی در منطقه آزاد اروند برگزار شد با استقبال خوبی در روز اول از سوی مردم خرمشهر و آبادان همراه بود.

پوشاک، مواد غذایی، آجیل و خشکبار، مواد شوینده و بهداشتی و آرایشی بخشی از محصولات عرضه شده در نمایشگاه امسال بهاره در منطقه آزاد اروند است که این نمایشگاه از تاریخ 13 تا 23 اسفند ماه از ساعت 16 تا 23 برای بازدید کنندگان دایر خواهد بود.

به گزارش خبرنگار مهر، یکی از نکات قابل توجه در حاشیه این نمایشگاه حضور یکی از هنرمندان برجسته خرمشهری با عرضه کارهای هنری خود در یکی از غرفه های آن بود.

این هنرمند خرمشهری غرفه ای با موضوع هنر معرق کاشی (کاشی چینی) در این نمایشگاه دایر کرده بود که استقبال خوبی از سوی بازدیدکنندگان این نمایشگاه از آن شد.

خانم اخلاص مزرعه در گفتگو با خبرنگار مهر از بی مهری مسئولین شهرش نسبت به هنر و پناه آوردنش به این نمایشگاه سخن گفت و افزود: نمایشگاه بهاره همانگونه که در سایر شهرهای کشور مشخص است حول موضوع خرید شب عید و عرضه محصولات غذایی و پوشاک معروف است، ولی اینجانب ناچار برای ارائه هنرم که نوع خاصی در استان و حتی کشور محسوب می شود به چنین نمایشگاههایی پناه می برم.

وی اظهار کرد: متأسفانه هنرمندان خرمشهری با بی مهری و بی توجهی مسئولین در شهر همراه بوده و هیچگونه حمایتی از آنها برای برگزاری نمایشگاه اختصاصی با موضوعات هنری خود نمی شود و این خود ضربه بدی به هنر در خوزستان و خرمشهر است ولی یک هنرمند هیچگاه انگیزه خود را از دست نمی دهد و از هر فرصتی استفاده می کند تا هنرش را در معرض عموم قرار دهد.