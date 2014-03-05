700 نفر عضو هلال احمر سمنان در طرح "حیات دوباره" ثبت نام کردند

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر حسن شکراللهی شامگاه سه شنبه در گفتگو با خبرنگاران در محل جمعیت هلال احمر استان سمنان ضمن اشاره به عضویت اعضاء این جمعیت در طرح "حیات دوباره" اظهار داشت: این طرح با شعار "اهدای عضو، اهدای زندگی" با هدف بسط و توسعه فرهنگ نوع‌دوستی و مهرورزی در میان جوانان و نوجوانان اجرا می شود.

وی، کوشش برای نهادینه کردن تامین سلامت انسان‌ها، تلاش برای تسکین آلام بشری و فرهنگ‌سازی در میان مردم در زمینه اهدای عضو به بیماران نیازمند را از دیگر اهداف این طرح ذکر کرد.

مدیر عامل جمعیت هلال احمر استان سمنان در خاتمه افزود: بر همین اساس در سال 92 و در راستای اهداف انسان دوستانه و بشردوستانه جمعیت هلال احمر و تعالیم آسمانی نزدیک به 700 نفر از جوانان و داوطلبان عضو این جمعیت با تکمیل فرم طرح ملی حیات دوباره، آمادگی خود را برای اهدای عضو برای نجات جان هموطنان نیازمند اعلام کرده اند.