به گزارش خبرنگار مهر، فیلم "آفتاب، لبه‌های بام" به نویسندگی و کارگردانی علی صداقت‌ کریمی جمعه 16 اسفند ماه، ساعت 9.30 صبح در سالن شماره یک پردیس سینمایی هویزه مشهد برای نخستین بار با حضور عوامل فیلم اکران خواهد شد.

این فیلم که نقش اصلی آن را فرشته صدر عرفایی بازی می‌کند، داستان زنی به نام فاطمه است که با کار کردن در یک آژانس بانوان، زندگی مادر و دختر جوانش را می‌گذراند. آنها زیر یک سقف زندگی می کنند اما بیم‌‌ها و امیدهایشان در زندگی فاصله زیادی با یکدیگر دارند.

فیلم "آفتاب، لبه‌های بام"، تولید حوزه هنری خراسان رضوی، در نخستین حضور جهانی خود، در میان 10 نامزد نهایی بخش اصلی استعدادهای جدید آسیا در شانزدهمین جشنواره بین‌المللی فیلم شانگهای حضور داشته و در این بخش مورد استقبال مخاطبان و منتقدین قرار گرفته است.

این فیلم جمعه 16اسفند ماه، با حضور جمعی از مدیران و مسئولین، هنرمندان و عوامل فیلم در پردیس سینمایی هویزه مشهد اکران می شود.

تهیه‌کننده این فلیم جواد رفائی و‌ محصول حوزه هنری خراسان رضوی است.

غیر از فرشته صدر عرفایی بازیگرانی چون میترا کمالیان، مهدی مکبر اصفهانی، ایمان اصفهانی، امیر محاسبتی، حسین ابراهیم زاده، علیرضا ابریشمی زاده، سید حسین حسینی، منصور انوریان یزدی، سرور چاوشی، مونا مکبر اصفهانی، حسین فرضی زاده و محمدرضا مریدی در آن ایفای نقش می کنند.

نویسنده و کارگردان این فیلم علی صداقت کریمی ساخت فیلم‌های کوتاه ترحم،‌ داستان صبا و پلاک صفر را در کارنامه خوددارد. آخرین فیلم کوتاه او، سال گذشته در یک تور اروپایی در هشت شهر در کشورهای اسپانیا، ‌ایتالیا و ایرلند اکران شده بود.