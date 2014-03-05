توسعه پایدار در گرو حضور سرمایه گذاران بخش خصوصي است

به گزارش خبرنگار مهر، ماشا الله رضایی شامگاه سه شنبه در جلسه کمیسیون سرمایه‌ گذاری شورای شهر سنندج، اظهار داشت: با توجه به برنامه ریزی های صورت گرفته شهرداری و شورای شهر از مشارکت بخش خصوصی در تکمیل پروژه هاي مختلف عمراني و خدماتي حمایت های لازم را دارند.

وی افزود: با توجه به بودجه محدود شهرداری، هزینه‌ های جانبی بالا و نبود درآمد کافی به منظور کارایی بیشتر در راستای سیاست ‌گذاری ‌های اقتصاد مقاومتی همکاری و تعامل بخش خصوصی در اتمام پروژه های شهرستان سنندج ضروری است.

نایب رئیس کمیسیون سرمایه‌ گذاری شورای شهر سنندج بیان کرد: حمایت شهرداری و شورای شهر از پیمانکاران و سرمایه گذاران منوت به پیشنهاد رقمی متناسب با بودجه و پروژه باشد در غیر این صورت همکاری امکان پذیر نیست.

رضایی در بخش ديگري از سخنان خود در اين جلسه یادآور شد: در حال حاضر دو پروژه از سوی شورا فعال شده و بسته ‌های سرمایه ‌گذاری مناسبی تدوین شده که از جمله آنها می ‌توان به تله ‌کابین شهر سنندج اشاره کرد.

وی ادامه داد: برای پارک جنگلی آبیدر نیز بسته های در نظر گرفته شده و انتظار می رود با برنامه ریزی مناسب و جذب سرمایه گذاران توانمند کردستان را به جایگاه واقعی خود برسانیم.

نائب رئیس کمیسیون سرمایه ‌گذاری شورای شهر سنندج در گفت: در لایحه عوارض محلی که هر سال توسط شهرداری تدوین و توسط شورا مورد بررسی قرار می‌ گیرد، تخفیف و معافیت‌ هایی برای مشارکت بخش خصوصی به ‌ویژه در طرح ‌هایی که منجر به تغییر و تحول در شهر می‌ شود مد نظر قرار گرفته است.

در اين نشست كه با حضور جمعي از مديران كل ادارات و سازمان هاي دولتي و همچنين اعضاي شوراي اسلامي شهر سنندج برگزار شد، مهمترين مباحث پيرامون جذب سرمايه هاي گذاري هاي بخش خصوصي در سنندج مورد بحث و بررسي قرار گرفت.