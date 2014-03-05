سید رسول موسوی مشاور استاندار خوزستان در امور فرهنگ عمومی شد

سید رسول موسوی با تائید این موضوع در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: خوزستان به علت تعدد قومیت ها و فرهنگ نیاز به نگاهی جدی برای احیای فرهنگ در حوزه های مختلف دارد.

وی افزود: نگاه استاندار احیای خرده فرهنگ ها در خوزستان و توجه خاص به فرهنگ های مختلف در استان برای ارائه جایگاهی متعالی از خوزستان در بین سایر نقاط کشور است که بر همین اساس به زودی برنامه ریزی هایی برای این کار صورت خواهد گرفت.

مدیر مسئول روزنامه عصر کارون عنوان کرد: همچنین وجود قومیت های مختلف از خوزستان یک استان منحصر به فرد ساخته است که نمونه آن را در هیچ یک از استانهای دیگر نمی توان یافت این امر می تواند باعث تقویت استان خوزستان در کشور شود.

موسوی با اشاره به اتحاد بالای اقوام در خوزستان عنوان کرد: خوشبختانه با وجود تنوع قومی بالا در خوزستان، اقوام مختلف زیر سایه پرچم جمهوری اسلامی اتحاد بالایی دارند و تاکنون این امر در صحنه های مختلف به خوبی خود را نشان داده است.

نمایندگی دو دوره مردم اهواز در مجلس شورای اسلامی، مدیرکل آموزش پرورش خوزستان در دوران اصلاحات و ریاست هیات مدیره خانه مطبوعات خوزستان، معاون دانشگاه شاهد، مدیرکل مرکز تحقیقات و مطالعات دانشگاه تهران و عضو شورای برنامه ریزی ستاد برنامه ریزی شاهد در کارنامه مدیریتی موسوی دیده می شود.