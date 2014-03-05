اولین دور مذاکرات کارشناسی ایران و 1+5 در گام نهایی آغاز شد

به گزارش خبرنگار مهر ، در پی برگزاری اولین دور از گام نهایی مذاکرات ایران و 1+5 در وین و چارچوبی که در این دور از مذاکرات مورد توافق طرفین قرار گرفت ، مذاکرات کارشناسی ایران و 1+5 پیش از برگزاری دور آتی مذاکرات از 26 تا 29 اسفند ماه ، از امروز در وین آغاز شد .

بر اساس این گزارش این مذاکرات در حاشیه نشست شورای حکام در وین برگزار می شود که بخش عمده ای از این نشست نیز به موضوع هسته ای ایران مربوط است .

یوکیا آمانو، مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی نیز پیشتر روز دوشنبه در نشست شورای حکام این آژانس گفت: توافق هسته‌ای بین ایران و 1+5 بر اساس گام‌های تعیین شده انجام شده است.

وی اقدامات صورت‌گرفته و تعهدات ایران را گام مثبتی رو به جلو خواند، اما گفت: هنوز کارهای زیادی باید صورت گیرد تا همه مسائل حل‌نشده در مورد برنامه هسته‌ای ایران مرتفع شود.

رئیس تیم مذاکره کننده ایران در مذاکرات کارشناسی حمید بعیدی نژاد، مدیر کل سیاسی وزارت امور خارجه است . در این دور از مذاکرات کارشناسی نیز امیری و رحیمیان ، کارشناسان سازمان انرژی اتمی کشورمان وی را همراهی می کنند.

سید عباس عراقچی ، عضو ارشد تیم مذاکره کننده هسته ای روز گذشته درباره برگزاری این دور از مذاکرات کارشناسی اظهار داشت : موضوعات مربوط به بحث غنی سازی و رفع نگرانی های مربوط به اراک و همینطور بحث همکاری های صلح آمیز هسته ای با ایران موضوعاتی است که کارشناسان قرار است از فردا روی آن بحث داشته باشند و نتیجه آن به دور بعدی مذاکرات ارائه می شود.

وی در پاسخ به این سئوال که جلسه فردا 5 روزه خواهد بود بیان کرد: فکر می کنم حدود 4 روز البته هر اندازه که نیاز داشته باشد ادامه می دهیم. احتمال بیش از تعداد روزهای جلسه شورای حکام نخواهد بود.

بر اساس توافق صورت گرفته بین ایران و 1+5 قرار است دو طرف حداقل شش دور مذاکرات دیگر تا تیرماه که موعد پایان گام اول است داشته باشند . مذاکرات کارشناسی در فواصل این مذاکرات صورت خواهد گرفت. درباره مکان و زمان دقیق هر دور از مذاکرات در دور قبل تصمیم گیری می شود. مذاکرات دور آتی 26 تا 29 اسفند ماه در وین برگزار خواهد شد .