منطقه آزاد اروند به واحدهای تولیدی و صنعتی راکد و نیمه فعال در منطقه وام پرداخت می کند

به گزارش خبرنگار مهر، محمد علی نورانی شامگاه گذشته در جلسه بررسی مسائل و مشکلات بانوان در محل سرسرای اجتماعات فرمانداری ویژه آبادان افزود: آن دسته از واحدهای تولیدی و صنعتی موجود در شهرکهای صنعتی که به دلیل نداشتن سرمایه در گردش به حالت نیمه فعال و یا غیرفعال در آمده اند از محل ردیفهای اعتباری که در بانکها دارد و از محل اعتبارات خود در قالب وام سرمایه در گردش در اختیار آنان می گذارد.

وی اظهار کرد: این کار در راستای افزایش زمینه اشتغالزایی برای افراد جویای کار در منطقه انجام می شود.

معاون توسعه مدیریت سازمان منطقه آزاد اروند تصریح کرد: برای این منظور با تشکیل کارگروهی متشکل از فرمانداری، اداره صنایع، شهرک های صنعتی و منطقه آزاد اروند با الویت بندی واحدها بر اساس میزان اشتغالزایی و اعتبار مورد نیاز برای ادامه کار در این خصوص اقدام می شود.

امکانات ورزشی و تفریحی ویژه بانوان در شهر ناچیز است

معاون توسعه مدیریت سازمان منطقه آزاد اروند در بخش دیگری از سخنان خود گفت: شرایط و امکانات مناسب تفریحی و ورزشی ویژه بانوان در شهر بسیار کم و ناچیز است، جایی برای تخلیه هیجانات روحی و روانی آنان وجود ندارد.

نورانی افزود: سازمان منطقه آزاد اروند به منظور ارتقاء امکانات و تجهیزات ورزشی و تفریحی مورد نیاز بانوان آماده همکاری با متولیان امر است.

وی با اشاره به جایگاه و نقش به سزای زنان در خانواده و جامعه اظهار کرد: حکومت اسلامی نگاه ویژه ای به زنان دارد و این در حالیست که در کشورهای اروپایی و غربی به ویژه در قرن 18 و 19 میلادی زنان زیادی مورد ظلم قرار گرفتند.

آموزش کارآفرینان با دعوت از اساتید دانشگاهی از تهران/پرداخت وام خود اشتغالی

معاون توسعه مدیریت سازمان منطقه آزاد اروند گفت: به منظور آموزش و ارتقاء سطح دانش فنی کارآفرینان این سازمان اقدام به دعوت از اساتید دانشگاهی از تهران برای آموزش 150 کارآفرین کرده است.

نورانی با اشاره به کمک و حمایت مالی سازمان منطقه آزاد اروند از مشاغل خانگی افزود: این سازمان آمادگی دارد تا به هر فردی (اعم از زن و یا مرد) که تمایل به کسب و کار خانگی دارد ابزار مورد نیاز را برایش تامین و یا به آنان تا سقف 10 میلیون تومان وام دهد که البته پرداخت وام نیز تابع شرایط خاص است.

وی اظهار کرد: برای پرداختن به موضوع خود اشتغالی و کسب وکار خانگی سه گزینه فرد جویای کار، بازار کار و حمایت از این بخش مد نظر است که در صورت مطلوب و فراگیر بودن محصولات این سازمان قادر است تا بازار مصرف را نیز برای این افراد تامین کند.

به گفته وی کمک مالی سازمان منطقه آزاد در قالب پرداخت وام برای مشاغل در تمامی حوزه ها اعم از هنری، فرهنگی، اقتصادی و غیره است.

معاون توسعه مدیریت سازمان منطقه آزاد اروند در پایان از آمادگی سازمان منطقه آزاد اروند در کمک به ایجاد بازارچه های خود اشتغالی ویژه بانوان و پرداخت وام در جهت ایجاد اشتغال مولد و پایدار خبر داد.