نبود امکانات رفاهی و تفریحی مناسب یکی از بزرگترین مشکلات استان خوزستان است

به گزارش خبرنگار مهر، الهه موالی زاده در نخستین سفر خود به آبادان در جلسه بررسی مشکلات و مسائل بانوان در محل سرسرای اجتماعات فرمانداری با بیان اینکه بسیاری از امکاناتی که در خوزستان وجود داشت در سایر شهرهای کشور نبود، گفت: شهر آبادان در گذشته به عنوان یکی از مراکز مهم برای هر ایرانی به شمار می رفت به نحویکه قریب به اتفاق مردم حداقل یک بار به اینجا سفر کرده اند.

وی با اشاره به اینکه مردم خوزستان همواره طالب چیزهای لوکس و زیبا بوده و هستند، افزود: متاسفانه به دلیل بروز جنگ و از بین رفتن بسیاری از زیر ساخت ها و امکانات تفریحی و رفاهی از بین رفت و هنوز هم به طورکامل احیا نشده اند.

مدیرکل امور بانوان و خانواده استانداری خوزستان ابراز امیدواری کرد تا مدیران این سازمان با برنامه ریزی مناسب و قرار دادن شهر آبادان در زیر چتر حمایتی خود در جهت برگرداندن امکانات (قبل از جنگ) و رساندن این شهربه جایگاه اولیه خود تلاش کنند.

موالی زاده اظهار کرد: امتیازات منحصر به فرد آبادان که به واسطه جنگ از این شهر گرفته شد هنوز با گذشت سالها از پایان جنگ تحمیلی هنوز به این شهر بازگردانده نشده است.

وی با تاکید بر اینکه سوء مدیریتها سبب عقب ماندگیها شده است تصریح کرد: آسیبی که به واسطه جنگ هشت ساله بر ما وارد شد به اندازه آسیبی که از ناحیه بی تدبیری و سوء مدیریتها در طول این سالها به ما وارد آمد، نبود.

مدیرکل امور بانوان و خانواده استانداری خوزستان یادآور شد: عقب ماندگی که به واسطه کم توجهی، سوء مدیریت و سوء تدبیر بسیاری از مدیران به استان خوزستان وارد آمده نباید بیش از این طولانی و ادامه دار شود.

موالی زاده در بخش دیگری از سخنان خود گفت: اینکه در نخستین سفر کاری خود پس از انتخاب به عنوان مدیرکل امور بانوان و خانواده استانداری به آبادان آمدم دو دلیل خاص داشت نخست آنکه این شهر تداعی کننده خاطرات جنگ، ناکامی دشمن در محاصره این شهر، رشادتها، جانفشانی ها، ایثارگریهای مردم و رزمندگان در طول هشت سال دفاع مقدس است و دیگر فراگیر شدن چتر منطقه آزاد اروند بود.

وی بار دیگر با اشاره به کمبود فضاهای رفاهی وتفریحی برای بانوان افزود: همه باید دست به دست یکدیگر داده و یک حرکت جانانه ای را در جهت بهبود شرایط آغاز کنیم.

مدیرکل امور بانوان و خانواده استانداری خوزستان اظهار کرد: در بحث ناهنجاریهای اجتماعی ما نسل ویژه ای داریم که نیازمند نگاه خاص است، به منظور رفع مشکلات باید نگاه اجرایی، علمی وانسانی به معضلات خانواده ها داشته باشیم.

موالی زاده با تاکید بر لزوم برنامه ریزی صحیح در جهت رفع مشکلات موجود به ویژه در بخش بانوان تصریح کرد: برنامه ریزی باید پس از نیاز سنجی اساسی، کارشناسی و درست انجام شود.

وی از گسترش آموزشهای مهارتی بای بانوان از طریق مراکز فنی وحرفه ای به عنوان یک پیش نیاز اساسی نام برد و گفت: باید در بحث آموزش افراد ابتکارعمل به خرج داده شود تا برای مردم جاذبه ایجاد شود.

مدیرکل امور بانوان و خانواده استانداری خوزستان یادآور شد: عزت مردم آبادان آنچنان بزرگ و عظیم است که توانستند در جنگ دشمن را به زانو درآورند پس امید می رود تا مسئولان با همت خود در جهت رفع مشکلات موجود تلاش کنند.

موالی زاده تصریح کرد: باید به وعده های خود عمل کنیم تا مردم از ما یاد بگیرند.





