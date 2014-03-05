زنگ نیکوکاری در مدارس شهرستان بشرویه نواخته شد

به گزارش خبرنگار مهر، رمضان برمک رئیس اداره کمیته امداد امام خمینی(ره) بشرویه صبخ چهارشنبه در مراسم جشن نیکوکاری که به صورت نمادین در مدرسه شاهد پسرانه بشرویه برگزار شده بود ضمن تبریک هفته احسان و نیکوکاری گفت:جشن نیکوکاری در سراسر کشور با همکاری سپاه پاسداران،آموزش و پرورش،صداوسیما و کمیته امداد برگزار می شود.

وی در خصوص هدف از هفته احسان و نیکوکاری بیان کرد: در این هفته بناست مردم و دانش آموزان تمامی کمک های نقدی و غیر نقدی خود را در پایان سال در اختیار دانش آموزان و مردم محروم قرار دهند.

برمک افزود:هم اکنون در سطح شهرستان بشرویه 34 پایگاه در مدارس، 11 پایگاه توسط بسیج سپاه پاسداران و 10 پایگاه کمیته امداد فعال می باشد.

رئیس اداره کمیته امداد امام خمینی (ره) شهرستان بشرویه اظهار داشت:سال گذشته مبلغ پنج میلیون و 200 هزار تومان در جشن نیکوکاری جمع آوری و معادل این مبلغ به حساب آموزش و پرورش واریز شده است.

وی با بیان اینکه پیش می شود امسال نیز مبلغ پنج میلیون و 700 هزار تومان جمع آوری شود، تصریح کرد: از ابتدای مهر ماه تا کنون دانش آموزان 14 میلیون و 400 هزار تومان به نیازمندان کمک کرده اند.

برمک هدف از برگزاری جشن نیکوکاری در مدارس را آشنا کردن دانش آموزان با سنت حسنه انفاق و تشویق آنان به انفاق در ادامه زندگی دانست.

رئیس اداره کمیته امداد امام خمینی (ره) شهرستان بشرویه همچنین از پایگاه مردمی فردا در مرکز شهر خبرداد و گفت:مردم شهرستان می توانند کمک های نقدی و غیرنقدی خود را فردا به پایگاه مرکز شهر بیاورند همچنین پایگاه در روز جمعه در مصلای نماز جمعه این شهرستان فعال خواهد بود.