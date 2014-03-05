10 مرکز در جشن نیکوکاری اردبیل مشارکت می کنند

به گزارش خبرنگار مهر، بهروز زلالی صبح چهارشنبه در حاشیه بازدید از پایگاه های نیکوکاری اردبیل تصریح کرد: قرار است این مراکز ظرفیت جلب مشارکت مردمی در جشن نیکوکاری را ارتقا بخشند.

وی با بیان اینکه این مراکز در مساجد فعال محلات شاخص هر شهر راه اندازی شده است، اضافه کرد: وظیفه مراکز نیکوکاری مشخص کردن نیاز اقشار محروم در هر محله و هزینه کرد بهینه کمک های جمع آوری شده است.

زلالی اضافه کرد: مراکز نیکوکاری می توانند با انتخاب خود کمک های هر محله را به فقیرترین افراد همان محل اختصاص دهند.

به گفته مدیر کل کمیته امداد استان هزار و 400 پایگاه نیکوکاری در سطح استان اردبیل راه اندازی شده است.

وی تاکید کرد: به محض جمع آوری کمک های نقدی و غیر نقدی شهروندان در هفته جاری، توزیع کمک ها آغاز می شود.

زلالی افزود: با هدف توزیع بهینه و تامین نیازمندی متناسب با سلیقه خانواده ها بهتر است کمک ها به صورت نقدی پرداخت شود.

دریافت سبد کالا برای کمک به فقرا

وی ابراز امیدواری کرد کمک های جمع آوری شده در سال جاری با 50 درصد رشد به نسبت سال گذشته همراه باشد.

زلالی افزود: علاوه بر این شهروندان می توانند سبد کالای خود را برای مصرف نیازمندان به پایگاه های کمیته امداد تحویل دهند.

وی تاکید کرد: جمع آوری کمک ها تا روز جمعه در میادین شهری، مساجد، مراکز نیکوکاری، مدارس و مصلای اردبیل اجرا می شود.