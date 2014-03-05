به گزارش خبرنگار مهر، مهدی حسینزاده عضو شورای هیئت های مذهبی شهرستانهای تایباد و باخرز چهارشنبه شب در جلسه هماهنگی برگزاری همایش روسای هیئت های مذهبی شهرستانهای تایباد و باخرز گفت: همایش بزرگ روسای هیئتهای مذهبی شهرستانهای تایباد و باخرز در اواسط اسفند ماه و با هدف وحدت رویه انسجام هیئت های مذهبی در شهرستان تایباد برگزار میشود.
حسینزاده گفت: از تعداد 120 هیئت مذهبی فعال در شهرستانهای تایباد و باخرز تعداد 27 هیئت توسط بانوان اداره میشود و 87 هیئت هم دارای کد شناسایی است.
وی با اشاره به تشکل های هئت های مذهبی در شهرستان تایباد و باخرز افزود: رشد و بالندگی و پویایی هیئت های مذهبی در این دو شهرستان نیازمند تشکلات مناسب، منسجم و مستحکم و در عین حال موثر مردمی است.
مهدی حسین زاده گفت : هیئت های مذهبی در شهرستان های تایباد و باخرز با رسالتی که در قبال جامعه دارند با وجود کمی و کاستی های موجود بویژه در بخش مالی نقش خود را به خوبی ایفا کرده اند.
وی بیان داشت شناسایی هیئات های مذهبی برتر شهرستان و برنامه ریزی جهت الگو قرار دادن آنها، برنامهریزی جهت ارتقاء سطح آگاهی های دینی ، بررسی و آسیب های مراسمات مذهبی شهرستان از مهمترین برنامه شورای هیئت های مذهبی شهرستان های تایباد و باخرز عنوان کرد.
حسین زاده با اشاره به اینکه هیئت های مذهبی در ایران ریشه تاریخی و حفظ اندیشه های دینی و ترویج آنها را عهده دار هستند افزود: مهمترین ماموریت شورای هیئت های مذهبی در شهرستان های تایباد و باخرز استفاده بهینه از ظرفیتهای فرهنگی و اجتماعی موجود در هیئات و ارائه راهکار های مناسب جهت نیل به اهداف، هماهنگی و همکاری با سازمان در فرآیند صدور مجوز فعالیت های هیئات مذهبی است.
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