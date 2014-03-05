کشته شدن 7 نفر در حمله مسلحانه طالبان به فاریاب افغانستان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شینهوا، منابع افغانی لحظاتی پیش گزارش دادند که در جریان حمله مسلحانه طالبان به یک ایست بازرسی پلیس در ولایت فاریاب در شمال افغانستان هفت نفر کشته شدند.



هنوز هیچ گزارشی درباره جزئیات این حمله و شمار مجروحان منتشر نشده، اما در آستانه خروج نظامیان ناتو از افغانستان بر شمار حملات تروریستی شبه نظامیان در سال جاری افزوده شده است.