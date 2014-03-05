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۱۴ اسفند ۱۳۹۲، ۱۰:۰۶

کشته شدن 7 نفر در حمله مسلحانه طالبان به فاریاب افغانستان

کشته شدن 7 نفر در حمله مسلحانه طالبان به فاریاب افغانستان

منابع افغانی لحظاتی پیش از کشته شدن هفت نفر در جریان حمله مسلحانه طالبان به یک ایست بازرسی پلیس در ولایت فاریاب افغانستان خبر دادند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شینهوا، منابع افغانی لحظاتی پیش گزارش دادند که در جریان حمله مسلحانه طالبان به یک ایست بازرسی پلیس در ولایت فاریاب در شمال افغانستان هفت نفر کشته شدند.

هنوز هیچ گزارشی درباره جزئیات این حمله و شمار مجروحان منتشر نشده، اما در آستانه خروج نظامیان ناتو از افغانستان بر شمار حملات تروریستی شبه نظامیان در سال جاری افزوده شده است.

کد مطلب 2249635

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