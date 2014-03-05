رسانه ها ظرفیتهای گردشگری ایلام را معرفی کنند/ تقدیر از خبرگزاری مهر

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالمالک شنبه زاده صبح چهارشنبه در مراسم تقدیر از خبرگزاری های سطح ایلام اظهار داشت: رسانه ها نقش مهمی در معرفی استان ایلام برای توسعه بخش گردشگری دارند.

وی بیان داشت: استان ایلام دارای ظرفیتهای بسیار خوبی در بخش گردشگری و تاریخی است که نیازمند معرفی در سطح ملی است و هرچه قدر در این زمینه کار شود بازهم کم است.

شنبه زاده بیان داشت: در حال حاضر بخش گردشگری یکی از مهمترین بخشهای هر کشور برای درآمدزایی محسوب می شود و استان ایلام این ظرفیت را دارد که یکی از قطبهای گردشگری کشور باشد.

وی تصریح کرد: بیش از یک هزار و 500 اثر تاریخی در استان ایلام وجود دارد که یک هزار و 300 اثر از این تعداد شناسایی شده است و بیش از 760 اثر در فهرست آثار ملی کشور ثبت شده است.

وی افزود: استان ایلام دارای آثار تاریخی و جاذبه های طبیعی منحصر به فردی است که در ایام نوروز برای گردشگران جذاب و دیدنی است.

این مسئول بیان داشت: همه دستگاه های اجرایی و رسانه های استان ایلام که صدا و سیما و خبرگزاری ها نقش مهمی در این زمینه دارند، تلاش کنند آثار استان به نحوشایسته در سطح کشور معرفی شوند.

شنبه زاده در پاسخ به سوال خبرنگار در مورد اینکه چه برنامه های برای حفاظت و مرمت آثار تاریخی طی سال جاری و سال آینده در نظر گرفته شده است، اظهار داشت: بدون شک حفاظت از آثار تاریخی نیازمند فرهنگ سازی است و باید همه از جمله مردم با میراث فرهنگی همکاری داشته باشند.

وی بیان داشت: یکی از مسائل و مشکلات حوزه میراث فرهنگی بحث بودجه پژوهشی است و باید این ردیف اعتباری برای استان لحاظ شود تا فعالیتهای حوزه پژوهشی میراث فرهنگی استان بعد از چند سال دوباره شروع شود.

شنبه زاده گفت: در حال حاضر شناسایی و کاوش باستان شناسی در بعضی از مناطق استان ایلام از جمله زرین آباد و چوار و همچنین ارتفاعات استان باقی مانده که نیازمند اعتبار است.

وی در پایان از خبرگزاری های استان، از جمله خبرگزاری مهر به خاطر تلاشهای صورت گرفته در جهت معرفی استان تقدیر کرد.