ستاره پیشین بارسلونا و تاتنهام به 3 سال زندان محکوم شد

به گزارش خبرگزاری مهر، گیورگی پوپسکیو که برای باشگاه‌های بزرگی مانند آیندهوون، تاتنهام، بارسلونا و گالاتاسرای بازی کرده، به 3 سال و یک ماه زندان محکوم شد. پوپسکیو 46 ساله که 6 بار بازیکن سال رومانی شده است، یکی از نامزدهای انتخابات فدراسیون فوتبال رومانی بود که و گفته می‌شد در انتخابات روز چهارشنبه شانس بیشتری نسبت به رقبای خود دارد.

او که یکی از بهترین بازیکنان تاریخ فوتبال اروپای شرقی محسوب می‌شود، 115 بازی ملی در کارنامه خود دارد و یکی از مهر‌ه‌های کلیدی تیم ملی رومانی در جام‌های جهانی 1990، 1994 و 1998 و همچنین رقابتهای جام ملت‌های اروپا 1996 و 2000 بود.

در رسوایی اخیر فوتبال رومانی پوپسکیو و چند مقام بالای دیگر به دلیل اعلام نکردن رقم واقعی ترانسفر 12 بازیکن به لیگ‌های خارجی بین سال‌های 1999 تا 2005 با حکم‌های سنگینی مواجه شده‌اند. براساس تحقیقات انجام شده، قسمت‌های پنهان رقم ترانسفر بازیکنان به بانک‌های خصوصی در هلند منتقل شده است. 1.7 میلیون یورو مالیات و همچنین ضرر 10 میلیون یورو ضرر 4 باشگاه به دلیل ثبت رقم‌های نادرست در این ترانسفرها پرداخت نشده است.

کریستین بورچی رئیس پیشین باشگاه دیناموبخارست (6 سال و 4 ماه) و جورج کوپوس رئیس پیشین رپید بخارست (3 سال و 8 ماه) دیگر متهمان این پرونده فساد مالی هستند. دادگاه اعلام کرد این رای‌ها نهایی است و دیگر اعتراضی به آن وارد نیست.