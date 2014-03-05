به دنبال توسعه نیروی انسانی متخصص هستیم/ منطقه آزاد اروند کیسه پول نیست

به گزارش خبرنگار مهر، سید مرتضی نعمت زاده شامگاه گذشته در جلسه بررسی مشکلات و مسائل بانوان در محل فرمانداری ویژه آبادان افزود: برای این منظور موضوع اموزش افراد با بهره گیر و دعوت از اساتید توانمند در این خصوص برنامه ریزی و در حال شکل گیری است.

وی با اشاره به اینکه رویکرد ما تقویت و ارتقاء سطح مهارتی افراد از طریق مراکز فنی و حرفه ای است اظهار کرد: آموزش افراد پس از نیاز سنجی منطقه بر اساس صنایع موجود و در مراکز یاد شده به انجام می رسد.

معاون فرهنگی، اجتماعی و گردشگری سازمان منطقه آزاد اروند در بخشی از سخنان خود با بیان اینکه بانوان به عنوان هسته اصلی خانواده ها نقش بسیار مهمی را در تحکیم خانواده بر عهده دارند تصریح کرد: به منظور ایجاد فضار کسب و کار برای مردم به ویژه زنان سرپرست خانوار باید به دنبال ایجاد نهضت کارآفرینی در منطقه باشیم.

نعمت زاده یادآور شد: این سازمان به تنهایی نمی تواند متصدی ومتولی کار باشد و نیاز به همراهی و همکاری تمامی ادارات و در راس آن فرمانداری ویژه آبادان هست.

وی گفت: در صورت شروع حرکت از سوی مردم و نهادها (نهضت کار) به طور قطع سازمان منطقه آزاد اروند در کنار و همراه آنان است و در رفع پاره ای از موانع اصلی همچون ارائه تسهیلات و ابزار مورد نیاز آنان را یاری می کند.

معاون فرهنگی ، اجتماعی و گردشگری سازمان منطقه آزاد اروند با اشاره به نظر افراد مبنی بر اینکه سازمان منطقه آزاد اروند بسیار پولدار است، افزود: سازمان منطقه آزاد اروند کیسه پول نیست که هر کسی دلش خواست بیاید و از آن پول طلب کند و ما را نیز ملزم به پرداخت بداند.

نعمت زاده اظهار کرد: هر چند که شهرهای آبادان و خرمشهر در محدوده منطقه آزاد اروند قرار گرفتند اما این به معنای صرف اعتبار و ریخت و پاشهای بیهوده نیست بلکه کارها باید بر اساس ضوابط و قواعد منطقه آزاد پیش رود تا بتوانیم به اهداف سازمانی دست پیدا کنیم.

به گفته وی پول اگر چه زیاد هم باشد ولی چنانچه درست مدیریت نشود هدر می رود.