به گزارش خبرگزاری مهر، حسین آبین با اعلام این خبر گفت: با توجه به اینکه دانشجویان این مرکز در رشتههای هنری همچون گرافیک، تصویر سازی، نقاشی، فیلم سازی و عکاسی در حال تحصیل هستند، ایام و مناسبتها در طول سال، فرصتی است تا ضمن گرامیداشت ایام و برپا نگه داشتن سنتها، دانشجویان بتوانند خلاقیت و استعدادهای خود را به نمایش بگذارنند.
وی افزود: كارآفريني، ايجاد خودباوري و نشان دادن فرهنگ و آداب ايراني از دیگر اهداف برگزاری این جشنواره است.
آبین یادآور شد: جشنواره «زیباترین هفت سین نوروزی» بعد از جمع آوری آثار دانشجویان، در 19 و 20 اسفند ماه در مرکز علمی کاربردی جهاد دانشگاهی کرج برگزار میشود.
وی خاطرنشان کرد: در این جشنواره دانشجویان میتوانند در تیمهای گروهی و مطابق با رشته تحصیلی خود هفت سینی را ارائه دهند و یا تصویر سازی با موضوع هفت سین را انجام دهند.
این مسئول گفت: علاقمندان برای ارائه آثار خود به دفتر امور فرهنگی و دانشجویی دانشگاه مراجعه کنند.
رئیس مرکز علمی کاربردی جهاد دانشگاهی برگزاری ورک شاپ طراحی کارت پستال را از دیگر برنامهها در این جشنواره عنوان کرد و افزود: ورک شاپ طراحی کارت پستال با راهبری خانم رسایی منش مدیرگروه گرافیک، برگزار میشود تا دانشجویان با جزئیات و نحوهی طراحی کارت پستال سه بعدی آشنا شوند.
آبین در پایان تصریح کرد: ضمن اینکه به آثار برگزیده در این جشنواره هدایایی اعطا خواهد شد، غرفهای برای نمایش آثار برگزیدگان تدارک دیده شده است که بتوان زمینهای برای ارائه آثار دانشجویان در بازار کار ایجاد نمود.
به مدت دو روز؛
جشنواره زیباترین هفت سین نوروزی در جهاد دانشگاهی کرج برگزار می شود
کرج - خبرگزاری مهر: رئیس مرکز علمی کاربردی جهاد دانشگاهی کرج از برگزاری جشنواره «هفت سین نوروزی» به مناسبت فرا رسیدن نوروز باستان را در این مرکز خبر داد.
به گزارش خبرگزاری مهر، حسین آبین با اعلام این خبر گفت: با توجه به اینکه دانشجویان این مرکز در رشتههای هنری همچون گرافیک، تصویر سازی، نقاشی، فیلم سازی و عکاسی در حال تحصیل هستند، ایام و مناسبتها در طول سال، فرصتی است تا ضمن گرامیداشت ایام و برپا نگه داشتن سنتها، دانشجویان بتوانند خلاقیت و استعدادهای خود را به نمایش بگذارنند.
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