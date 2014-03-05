به گزارش خبرنگار مهر، در هر سال یک تیم که موفق به کسب عنوان قهرمانی در مسابقات لیگ فوتبال نونهالان باشگاههای قم شود به عنوان نماینده این استان در لیگ فوتبال نونهالان باشگاههای کشور شرکت میکند، امسال این شانس برای تیم عقاب پردیسان ایجاد شده است.
تیم فوتبال نونهالان عقاب پردیسان با توجه به تلاشی که این روزها مدیران آن برای ایجاد شرایط مناسب به منظور انجام تمرینات و برنامههای آمادهسازی مفید برای این تیم انجام میدهند، قصد دارد با قدرت به عنوان نماینده استان قم در مسابقات امسال نونهالان کشور حضور یابد.
دیدارهای هر ساله رقابتهای لیگ فوتبال رده سنی نونهالان باشگاههای استان قم با هدف شناخت تیم برتر به منظور اعزام نمایندهای از فوتبال نونهالان قم به رقابتهای لیگ نونهالان باشگاههای کشور برگزار میشود و امسال تیم فوتبال نونهالان عقاب پردیسان در این رقابت ها به میدان می رود.
این در حالی است که مسابقات فوتبال لیگ منطقه ای رده سنی نونهالان کشور با حضور قهرمانان رده سنی نونهالان فوتبال استانهای مختلف کشور به انجام میسد و تیمهای شرکتکننده با انگیزه صعود به مسابقات لیگ دسته اول فوتبال نونهالان باشگاههای کشور به مصاف یکدیگر میروند.
مسئولان باشگاه عقاب پردیسان قم برای حضوری پرقدرت این تیم در مسابقات امسال فوتبال نونهالان باشگاههای کشور قصد دارند منتخبی از بهترینهای حال حاضر این رده سنی را در ترکیب خود به سازمان لیگ آزادگان معرفی کنند.
این در شرایطی است که این روزها بازیکنان تیم فوتبال نونهالان عقاب پردیسان قم زیر نظر کادر فنی خود در اردوی آمادهسازی به سر میبرند و مشغول انجام تمرین هستند تا با بهترین شرایط آماده رویارویی با حریفان خود در فوتبال نونهالان کشور شوند.
زمان و مکان برگزاری بازیهای این فصل لیگ فوتبال نونهالان باشگاههای کشور از سوی فدراسیون فوتبال مشخص شده این بازیها از شانزدهم اسفند ماه استارت میخورد و نماینده قم با حریفان به رقابت در شهر بندری گناوه استان بوشهر خواهد پرداخت.
بر اساس قرعه کشی انجام شده، تیمهای فوتبال نونهالان عقاب پردیسان قم در مرحله گروهی با تیم های نونهالان مس کرمان، نونهالان بندر گناوه، آبی پوشان اراک و زاگرس مرودشت همگروه است و بازی ها به شکل دوره ای به انجام می رسید تا 2 تیم جواز حضور در مرحله دوم را کسب کنند.
این مسابقات قرار است به شکل دورهای و تک بازی به میزبانی بندر گناوه برگزار شود و تیمهای شرکت کننده از روز جمعه هفته جاری یعنی 16 اسفند ماه در بوشهر به مصاف یکدیگر میروند تا تکلیف دو تیم صعود کننده به مرحله نهایی مشخص شود.
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