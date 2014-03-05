برخی در داخل مبانی دینی را نشانه رفته اند/ از مسئولان فرهنگی کشور انتظار بیشتری وجود دارد

حجت الاسلام سید محسن محمودی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: در روزهای گذشته برخی عناصر معاند با نظام اسلامی از لاک خود بیرون آمده و سعی در ایجاد شبهه در بین مردم دارند.

امام جمعه موقت ورامین افزود: ملت ایران شاهد بود که در چند روز گذشته حکم قصاص که یکی از احکام مسلم الهی است مورد تردید قرار گرفت و اگرچه این روزنامه توقیف شد اما چه اتفاقی افتاده است که برخی به احکام مسلم قران توهین می کنند.

وی ادامه داد: همچنین فردی در روزهای گذشته در همدان به مبانی نظام اسلامی توهین کرده و ولایت فقیه که رکن رکین انقلاب اسلامی است را زیر سوال برده است و بزرگان در مقابل این اظهارات، مواضع عزت مندانه ای را اتخاذ کردند.

محمودی اضافه کرد: دشمن بیکار ننشته است و با ابزارهای مختلف نظیر ماهواره و اینترنت، به جنگ انقلاب و ارزش های دینی نظام اسلامی آمده است و برخی در داخل نیز در پی ضربه زدن به مبانی دینی و انقلابی هستند.

وی افزود: استکبار درصدد تسخیر ذهن و روح جوان ایرانی است و سلب هویت از او را در اولویت برنامه‌های خود قرار داده و در این راه بیشترین سرمایه‌گذاری را از طریق هجمه‌ها، رسانه‌ها، ماهواره‌ها و بخش برنامه‌های ضد دینی به انجام رسانده و در عصری که دشمن با هجمه‌های تبلیغاتی جوانان جامعه ما را هدف قرار داده و تنها راه مقابله با این ترفند دشمن و توسعه آنها پایبندی به ارزشهای اسلامی است.

این مسئول تأکید کرد: تلاش دشمن برای براندازی نظام است و تاریخ انقلاب اسلامی گویای تمامی این نقشه ها و طرح هاست و استکبار جهانی و در رأس آن مریکا درصدد هستند تا نظام اسلامی را سرنگون کرده و نظامی منطبق با خواست خود به وجود آورند.

رییس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان تهران عنوان کرد: ‌مسئولان نظام در سطح کلان مواضع خوبی داشتند اما از برخی مسئولان بویژه مدیران فرهنگی انتظار بیشتری می رود تا بر اساس رعایت مصالح و ارزشهای اسلامی سخن بگویند.

وی گفت:‌ مهم‌ترین هدف انقلاب اسلامی حاکمیت دین و ارزش‌های اخلاقی در جامعه بوده است، هدفی که موجب می‌شد خود مردم حق تعیین سرنوشت خود داشته باشند که در قبال این هدف از نفوذ و تأثیرپذیری ستمگران رهایی می‌یابند.

این مسئول با اشاره به جایگاه انقلاب اسلامی در جهان بیان داشت:‌ انقلاب اسلامی ایران توانست با کسب دستاوردهای عظیم ملی در عرصه‌های سیاسی، فرهنگی، اقتصادی، اجتماعی و نظامی تحول شگرف بین‌المللی و منطقه‌ای پدید‌آورد و با رسوخ در اعماق قلب مسلمانان محروم و مستضعف جهان، ام‌القری ایران را در جهان اسلام تثبیت کند.

امام جمعه موقت ورامین یادآور شد: امام خمینی(ره) با رهبری حکیمانه خود و با حمایت همه جانبه ملت سرافراز ایران، ضمن احیا اسلام، نور امید و زندگی را به ملت های مسلمان در سراسر جهان بخشید و این انقلاب منشا و سر چشمه بسیاری از حرکت های مردمی و انقلابی در عالم شد.

محمودی، مهمترین دلیل دشمنی دنیای استکبار با ایران را ترس از بیداری ملتها و احیا اسلام دانست وافزود: امروز اسلام عنوان یک تفکر بنیادین جهت رهایی ملت ها از زیر یوغ استکبار و استبداد مطرح است و پس از انقلاب اسلامی ایران توجه به دین در دنیا بیشتر شد به صورتی که هم اکنون گرایش و تمایل مردم جهان به اسلام دارای رشد چشم گیری است.