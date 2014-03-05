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۱۴ اسفند ۱۳۹۲، ۱۰:۱۳

حجت الاسلام محمودی در گفتگو با مهر:

برخی در داخل مبانی دینی را نشانه رفته اند/ از مسئولان فرهنگی کشور انتظار بیشتری وجود دارد

برخی در داخل مبانی دینی را نشانه رفته اند/ از مسئولان فرهنگی کشور انتظار بیشتری وجود دارد

ورامین - خبرگزاری مهر: امام جمعه موقت ورامین گفت: برخی در داخل مبانی دینی و اعتقادی ملت را نشانه رفته اند به همین خاطر از مسئولان فرهنگی کشور انتظار می رود که در اظهار نظرها دقت کنند.

حجت الاسلام سید محسن محمودی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: در روزهای گذشته برخی عناصر معاند با نظام اسلامی از لاک خود بیرون آمده و سعی در ایجاد شبهه در بین مردم دارند.

امام جمعه موقت ورامین افزود: ملت ایران شاهد بود که در چند روز گذشته حکم قصاص که یکی از احکام مسلم الهی است مورد تردید قرار گرفت و اگرچه این روزنامه توقیف شد اما چه اتفاقی افتاده است که برخی به احکام مسلم قران توهین می کنند.

وی ادامه داد: همچنین فردی در روزهای گذشته در همدان به مبانی نظام اسلامی توهین کرده و ولایت فقیه که رکن رکین انقلاب اسلامی است را زیر سوال برده است و بزرگان در مقابل این اظهارات، مواضع عزت مندانه ای را اتخاذ کردند.

محمودی اضافه کرد: دشمن بیکار ننشته است و با ابزارهای مختلف نظیر ماهواره و اینترنت، به جنگ انقلاب و ارزش های دینی نظام اسلامی آمده است و برخی در داخل نیز در پی ضربه زدن به مبانی دینی و انقلابی هستند.

وی افزود: استکبار درصدد تسخیر ذهن و روح جوان ایرانی است و سلب هویت از او را در اولویت برنامه‌های خود قرار داده و در این راه بیشترین سرمایه‌گذاری را از طریق هجمه‌ها، رسانه‌ها، ماهواره‌ها و بخش برنامه‌های ضد دینی به انجام رسانده و در عصری که دشمن با هجمه‌های تبلیغاتی جوانان جامعه ما را هدف قرار داده و تنها راه مقابله با این ترفند دشمن و توسعه آنها پایبندی به ارزشهای اسلامی است.

این مسئول تأکید کرد: تلاش دشمن برای براندازی نظام است و تاریخ انقلاب اسلامی گویای تمامی این نقشه ها و طرح هاست و استکبار جهانی و در رأس آن مریکا درصدد هستند تا نظام اسلامی را سرنگون کرده و نظامی منطبق با خواست خود به وجود آورند.

رییس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان تهران عنوان کرد: ‌مسئولان نظام در سطح کلان مواضع خوبی داشتند اما از برخی مسئولان بویژه مدیران فرهنگی انتظار بیشتری می رود تا بر اساس رعایت مصالح و ارزشهای اسلامی سخن بگویند.

وی گفت:‌ مهم‌ترین هدف انقلاب اسلامی حاکمیت دین و ارزش‌های اخلاقی در جامعه بوده است، هدفی که موجب می‌شد خود مردم حق تعیین سرنوشت خود داشته باشند که در قبال این هدف از نفوذ و تأثیرپذیری ستمگران رهایی می‌یابند.

این مسئول با اشاره به جایگاه انقلاب اسلامی در جهان بیان داشت:‌ انقلاب اسلامی ایران توانست با کسب دستاوردهای عظیم ملی در عرصه‌های سیاسی، فرهنگی، اقتصادی، اجتماعی و نظامی تحول شگرف بین‌المللی و منطقه‌ای پدید‌آورد و با رسوخ در اعماق قلب مسلمانان محروم و مستضعف جهان، ام‌القری ایران را در جهان اسلام تثبیت کند.

امام جمعه موقت ورامین یادآور شد: امام خمینی(ره) با رهبری حکیمانه خود و با حمایت همه جانبه ملت سرافراز ایران، ضمن احیا اسلام، نور امید و زندگی را به ملت های مسلمان در سراسر جهان بخشید و این انقلاب منشا و سر چشمه بسیاری از حرکت های مردمی و انقلابی در عالم شد.

محمودی، مهمترین دلیل دشمنی دنیای استکبار با ایران را ترس از بیداری ملتها و احیا اسلام دانست وافزود: امروز اسلام عنوان یک تفکر بنیادین جهت رهایی ملت ها از زیر یوغ استکبار و استبداد مطرح است و پس از انقلاب اسلامی ایران توجه به دین در دنیا بیشتر شد به صورتی که هم اکنون گرایش و تمایل مردم جهان به اسلام دارای رشد چشم گیری است.

کد مطلب 2249646

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