یک چهارم خانواده ها درگیر معلولیت و ناتوانی هستند

دکتر محمدتقی جغتایی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهارداشت: بر اساس آمارهایی که اعلام شده است، شیوع ناتوانی در جوامع 10 درصد است. یعنی اینکه، حداقل 10 درصد افراد یک جامعه به نوعی از معلولیت دچار هستند.

وی با اعلام اینکه 70 درصد افراد ناتوان در کشورهای در حال توسعه زندگی می کنند، افزود: تنها 3 درصد افرادی که نیازمند خدمات توانبخشی هستند، از این خدمات بهره می برند.

جغتایی همچنین به وضعیت نوزادان دچار معلولیت و ناتونی در دنیا اشاره کرد و گفت: 10 درصد نوزادان با ناتوانی متولد می شوند و تنها 10 درصد از این نوزادان دچار معلولیت، از خدمات توانبخشی مناسب استفاده می کنند.

رئیس دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی تاکید کرد: آنچه مسلم است، اینکه یک چهارم خانواده ها به نوعی با مسئله ناتوانی و معلولیت سر و کار دارند.