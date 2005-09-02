مردم عراق جلوي فتنه انگيزيها را بگيرند

به گزارش خبرنگار گروه دين و انديشه "مهر" در قم، در اين اطلاعيه‌اي آمده است: "بار ديگر دست فتنه انگيزان در سايه اشغالگري متجاوزان امريكايي و انگليسي در عراق حادثه خونيني را رقم زد. در سالروز شهادت هفتمين امام شيعيان، حضرت موسي بن جعفر(ع) هزاران تن از دلدادگان و سوگواران آن حضرت به خاك و خون كشيده شده و به شهادت رسيدند. اين حادثه غمبار در حالي صورت مي‌گيرد كه مردم مظلوم عراق پس از سالها سلطه، شاهد تصويب پيش نويس قانون اساسي كشور خويش توسط مجلس ملي خود بودند. با توجه به تصويب اين قانون و به رأي گذاشتن آن در آينده نزديك، دستهاي مشكوكي در صدد فتنه انگيزي بين فرقه‌ها و طوايف مختلف عراق بر آمده است تا اين قانون كه نقطه عطفي در سرنوشت مردم عراق مي‌باشد به سرانجام نرسد. "

در اين اطلاعيه همچنين آمده است: "جامعه مدرسين حوزه علميه قم ضمن عرض تسليت به پيشگاه حضرت ولي عصر(عج) و مردم ستمديده و رنج كشيده عراق از آنها مي‌خواهد با خويشتن داري و هوشياري، برنامه معاندين با دين و انسانيت را عقيم نمايند و با تبعيت از مراجع عظام تقليد جلوي هر گونه سوء استفاده و فتنه انگيزي را گرفته تا ان‌شاء‌الله شاهد حكومتي اسلامي و مردمي در كشور خود باشند.