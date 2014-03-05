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۱۴ اسفند ۱۳۹۲، ۱۰:۱۳

بدری:

21 طرح سرمایه گذاری توسط شهرداری اردبیل اجرا می شود

21 طرح سرمایه گذاری توسط شهرداری اردبیل اجرا می شود

دبیل – خبرگزاری مهر: شهردار اردبیل از اجرای 21 طرح مشارکتی سرمایه گذاری توسط این مجموعه خبر داد.

صدیف بدری در گفتگو با خبرنگار مهر تصریح کرد: مهمترین این طرح ها شامل مجتمع تجاری بازار طلا فروشان، فاز دو بازار خشکباران، تجاری مسکونی مروارید شورابیل، تجاری مسکونی سبلان سبز، تجاری و خدماتی وکیل و تجاری تفریحی تیراژه شورابیل است.

وی افزود: اعتباری بالغ بر پنج هزار و 675 میلیارد ریال برای تکمیل تمامی پروژه ها مشارکتی در دست ساخت پیش بینی شده است.

وی با بیان اینکه اعتبارات عمرانی شهرداری با محدودیت مواجه است، اضافه کرد: پروژه مشارکتی می تواند به عنوان بازوی یاری گر شهرداری در عمران و آبادی شهری اجرا شود.

بدری در خصوص افزایش سالانه بودجه شهرداری ادامه داد: با وجود این افزایش شهرداری به تنهایی نمی تواند تمامی پروژه های خدماتی، رفاهی، تجاری و گردشگری شهر را تکمیل کند.

شهردار اردبیل جذب مشارکت سرمایه گذاران را ضرورت عنوان کرد و افزود: در نظر داریم برای سال آینده برنامه ویژه ای در این راستا اجرا کنیم.

وی افزود: شهرداری اردبیل تمامی پروژه های توسعه شهری شاخص را مورد بررسی قرار داده و در صورت رعایت شاخصه ها نسبت به اجرای آن اقدام خواهد کرد.

کد مطلب 2249653

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