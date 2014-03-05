به گزارش خبرنگار مهر، رده‌بندی بهترین‌های جهان هرماه از سوی فدراسیون جهانی در دو بخش چهار وزن المپیکی و هشت وزن جهانی اعلام می‌شود که در رده‌بندی ماه فوریه در وزن چهارم بهنام اسبقی بعد از کسب طلای مسابقات بین المللی جام فجر جمع امتیازات خود را به عدد 116/60 رساند و به صدر جدول این وزن صعود کرد.

در این وزن "سروت تزگل" ترکیه‌ای با 115/10 در مکان دوم است و محمد باقری معتمد با 89/76 امتیاز در مکان سوم ایستاده است. اما در رده بندی المپیکی این وزن "دائه هون لی" از کره جنوبی در صدر قرار دارد و بهنام اسبقی به همراه باقری معتمد با همان تعداد امتیازات رتبه های ششم و هشتم را در اختیار دارند.

در رده‌بندی جهانی نمایندگان ایران در سایر اوزان شرایط خوبی ندارند. بعد از اسبقی و معتمد هادی مستعان در وزن دوم با 84/60 و سجاد مردانی در وزن هشتم با 69/50 در مکان پنجم ایستاده اند و سایر جودوکاران ایران در اوزان مختلف رتبه های دو و سه رقمی دارند.

اما در رده بندی المپیکی در وزن دوم هادی مستعان پنجم است، اسبقی و معتمد که مکانهای شش و هشتم را در اختیار دارند، در وزن سوم مسعود حجی زواره و فرزاد عبداللهی به ترتیب خانه های 16 و 24 را تصاحب کرده اند. مهران عسگری و مردانی و کرمی هم در وزن 80+ کیلوگرم نهم و هفدهم هستند.

بهنام اسبقی بعد از رسیدن به صدر جدول رده بندی بهترین های وزن چهارم گفت: با تلاش و زحمات فراوان و تمرين زير نظر برترين مربيان داخلي و پس از درخشش در مسابقات قهرماني جهان مكزيك، بازي هاي كامبت گميز و جايزه بزرگ منچستر و با اعلام آخرين رده بندي تكواندوكاران از سوي فدراسيون جهاني تكواندو(در ماه فوريه)، رده نخست وزن 68+ كيلوگرم را به خود اختصاص دادم.

وي افزود: پس از حضور در مسابقات قهرماني جهان مكزيك و با كسب رده پنجم رنكينگ اعلام شده از سوي WTF براي نخستين بار جز 10 نفر اول اين وزن قرار گرفتم. براي حفظ اين جايگاه بايد از اين پس تلاش بيشتري را از خود نشان دهم که حضور در تمرينات آماده سازي تيم ملي و حفظ سطح آمادگي ام در سطح مطلوب از مهمترين برنامه هاي من در آينده خواهد بود.