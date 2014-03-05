برنامه های نوروزی صدا و سیمای مرکز سمنان تشریح شد

به گزارش خبرنگار مهر، علی شهسوار صبح چهارشنبه در گفتگو با خبرنگاران در محل صدا و سیمای مرکز سمنان از همراهی اطلاعات و اخبار این مرکز با مخاطبان، زائران و مسافران نوروزی خبر داد و اظهار داشت: معاونت اطلاعات و اخبار این مرکز در ایام نوروز 93 با گزارشهای متنوع از مخاطبان خود پذیرایی خواهد کرد.

وی تصریح کرد: این معاونت از 27 اسفند 92 الی 15 فروردین 93 روزانه دو گزارش تولیدی با موضوع گردشگری و معرفی جاذبه های دیدنی و فرهنگ و آداب و رسوم استان و همینطور گزارش های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی سال 92 همراه با گزارشها و اخبار معمول روزانه تهیه و پخش خواهد کرد.

"کودکانه" در ایام نوروز ویژه می شود

مدیر روابط عمومی صدا و سیمای مرکز سمنان همچنین با اشاره به تهیه و پخش ویژه برنامه "کودکانه" به تهیه کنندگی و کارگردانی حسین سنگسری در ایام نوروز 93 اشاره داشت و گفت: این برنامه در این ایام نوروز به جزء جمعه ها از ساعت 17 الی 18 بصورت زنده به معرفی شهرستانهای مختلف استان همراه با موسیقی در جمع مخاطبان کودک خود می پردازد.

شهسوار، بخش نمایشی، کلیپ، کارتون و مسابقه را از دیگر بخش های کودکانه ذکر کرد و گفت: این مرکز برای قشر کودک و نوجوان استان برنامه های متنوعی در دست تهیه و اجرا دارد.

تهیه و پخش "عیدانه" توسط سیمای مرکز سمنان

وی همچنین به برنامه های سیمای این مرکز برای مخاطبان خود در نوروز 93 اشاره داشت و افزود: عیدانه ویژه برنامه نوروزی سیمای استانی مرکز سمنان است که به تهیه کنندگی و کارگردانی محسن زند خانه از اول فروردین 93 هر شب از ساعت به مدت 60 دقیقه تا 15 فروردین پخش می شود.

مدیر روابط عمومی صدا و سیمای مرکز سمنان خاطرنشان کرد: این برنامه زنده با آیتم های شاد و متنوع سعی دارد اوقات خوشی را برای مخاطبان خود فراهم سازد.

شهسوار تصریح کرد: آیتم های این برنامه معرفی سنتها و آئین های استقبال از نوروز نظیر پخت انواع شیرینی و نان های سنتی و سمنو ... با استفاده از کارشناسان فرهنگ عامه از شهرهای مختلف، معرفی جاذبه های گردشگری و تاریخی، گزارش عیدانه از مسافران نوروزی مستقر در استراحت گاه های استان، سرودهای شاد بهاری، ارتباط با گزارشگران راهیان نور، اجرای موسیقی زنده و گروههای هنری استان است.

وی خاطرنشان کرد: البته در ایام فاطمیه موضوع و فضای برنامه با حضور کارشناسان مذهبی تغییر خواهد کرد.

رادیو سمنان همراه با مخاطبان در نوروز 93

مدیر روابط عمومی صدا و سیمای مرکز سمنان همچنین ضمن اشاره به اینکه صدای این مرکز در نوروز 93 با برنامه های شاد و متنوع از شنوندگان خود پذیرایی می کند، گفت: "گلباران" عنوان ویژه برنامه تحویل سال نو است که 29 اسفند از ساعت 17 الی 21 بصورت زنده با آیتم های "پخش پیام نوروزی رهبر معظم انقلاب، ریاست جمهوری و نماینده ولی فقیه در استان سمنان، ارتباط با حرم مطهر امام رضا (ع)، گفتگو با آزادگان سرفراز در خصوص خاطرات نوروزی آنها در اسارت، موسیقی های شاد، گزارش های مردمی و نمایش پخش می شود.

شهسوار تصریح کرد: ویژه برنامه صبحگاهی "صدای بهار" نیز از اول فروردین به مدت 14 روز از ساعت 30/9 الی 12 پخش خواهد شد.

وی خاطر نشان کرد: این برنامه به اطلاع رسانی در حوزه های مختلف نظیر پیام های ترافیکی جاده ای استان، گزارش اوضاع جوی استان، توصیه های پزشکی در سفر، معرفی جاذبه های گردشگری و تاریخی می پردازد.

تهیه و پخش "بهارانه" در صدا و سیمای مرکز سمنان

مدیر روابط عمومی صدا و سیمای مرکز سمنان همچنین بیان داشت: "بهارانه" عنوان دیگر برنامه ای است که به صورت ویژه در عصرهای نوروز 93 از ساعت 17 الی 19 با رویکرد تفریحی سرگرمی و با آیتم های سفر به نقاط مختلف کشور و استان، مسابقه، گزارش مردمی، موسیقی های شاد و ارتباط با کاروان های راهیان نور با مخاطبان خواهد بود.

شهسوار تصریح کرد: "شبهای نقره ای" هم در شبهای نوروز 93 هر شب با گویش خاص مناطق مختلف استان از جمله سمنانی، شاهرودی، مهدی شهری، دامغانی، ایلیکایی و ترکی با حال و هوای نوروز و پرداختن به آداب و رسوم رایج در نقاط مختلف استان پخش خواهد شد.

وی افزود: گروه نمایش صدای مرکز سمنان هم سریال طنز رادیویی را با عنوان خانواده آقای بی خیال در 13 قسمت برای ایام نوروز 93 آماده پخش کرده است.

مدیر روابط عمومی صدا و سیمای مرکز سمنان تصریح کرد: این سریال داستان خانواده ای است که پدر خانواده بنام آقا تقی فردی بی خیال بوده و با مسائل و مشکلات موجود با خونسردی مواجه می شود، اما با آمدن خانواده ای بعنوان میهمان در ایام نوروز به منزل آنها زندگی شان را دستخوش تغییراتی می کند.

ویژه برنامه تحویل سال 93 سیمای مرکز سمنان

شهسوار همچنین ویژه برنامه تحویل سال نو با عنوان " بهارانه " به تهیه کنندگی احمد خراسانی و کارگردانی حسین سنگسری را از دیگر برنامه های صدا و سیمای مرکز سمنان عنوان کرد و افزود: این برنامه روز 29 اسفند از ساعت 18 الی 22 بصورت زنده از سیمای این مرکز پخش می شود.

وی در پایان خاطرنشان کرد: این ویژه برنامه با حضور میهمانان مختلف از هنرمندان، شاعران، اساتید فرهنگ عامه و با آیتم های آداب و رسوم استقبال از نوروز در استان، موسیقی زنده، گزارش وضعیت راه ها، ارتباط با کاروان راهیان نور، گزارش مستقیم از امامزاده یحیی (س)سمنان، گزارش های تبریک نوروز با گویش های مختلف استان، کلیپ های تصویری و نمایش های کوتاه طنز، با ایجاد فضایی مفرح و شاد به استقبال سال جدید می رود.