رضا ایرانمنش با انتقاد از شرایط موجود برای کار هنرمندان در گفتگو با خبرنگار مهر خطاب به مسئولان تلویزیون و سینما گفت: بارها و بارها در جلسات مختلف و متعدد گفته ام که سه سال است از بی‌کاری رنج می‌برم و هیچ مدیر و یا مسئولی نمی‌داند چطور زندگی می‌کنم و احوالی از من نمی‌پرسند.

وی در ادامه افزود: این رسم بدی است که بین بازیگران باب شده که وقتی فیلم می‌سازند دیگر بازی نمی‌کنند ولی من هم کارگردانی می‌کنم و هم بازیگری. اصلا هنر اصلی من بازیگری است و جز این، حرفه دیگری بلد نیستم.

بازیگر فیلم «سجاده آتش» با تاکید عنوان کرد: من از همین تریبون اعلام می‌کنم که به دلیل فشار زندگی حاضرم در هر اثر نمایشی بازی کنم. در حال حاضر بی‌کار نشسته و منتظر پیشنهاد کار هستم.

ایرانمنش در پایان متذکر شد: ای کاش متولیان فرهنگ و هنر از وزیر محترم ارشاد گرفته تا ریاست محترم صدا و سیما و ریاست سازمان سینمایی فکری برای بازیگران بی‌کار بکنند و یا حداقل فضایی را فراهم کنند تا فیلمنامه هایی که در دست داریم کارگردانی کنیم.