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۱۴ اسفند ۱۳۹۲، ۱۱:۵۴

گلایه‌های رضا ایرانمنش/ 3 سال است بی‌کارم و کسی سراغی از من نمی‌گیرد

گلایه‌های رضا ایرانمنش/ 3 سال است بی‌کارم و کسی سراغی از من نمی‌گیرد

رضا ایرانمنش بازیگر تلویزیون و سینما با اشاره به اینکه سه سال است بی‌کار است و پیشنهاد بازی در اثری را نداشته است از مسئولان خواست فکری به حال بازیگران بی‌کار بکنند.

رضا ایرانمنش با انتقاد از شرایط موجود برای کار هنرمندان در گفتگو با خبرنگار مهر خطاب به مسئولان تلویزیون و سینما گفت: بارها و بارها در جلسات مختلف و متعدد گفته ام که سه سال است از بی‌کاری رنج می‌برم و هیچ مدیر و یا مسئولی نمی‌داند چطور زندگی می‌کنم و احوالی از من نمی‌پرسند.

وی در ادامه افزود: این رسم بدی است که بین بازیگران باب شده که وقتی فیلم می‌سازند دیگر بازی نمی‌کنند ولی من هم کارگردانی می‌کنم و هم بازیگری. اصلا هنر اصلی من بازیگری است و جز این، حرفه دیگری بلد نیستم.

بازیگر فیلم «سجاده آتش» با تاکید عنوان کرد: من از همین تریبون اعلام می‌کنم که به دلیل فشار زندگی حاضرم در هر اثر نمایشی بازی کنم. در حال حاضر بی‌کار نشسته و منتظر پیشنهاد کار هستم.

ایرانمنش در پایان متذکر شد: ای کاش متولیان فرهنگ و هنر از وزیر محترم ارشاد گرفته تا ریاست محترم صدا و سیما و ریاست سازمان سینمایی فکری برای بازیگران بی‌کار بکنند و یا حداقل فضایی را فراهم کنند تا فیلمنامه هایی که در دست داریم کارگردانی کنیم.

 

 

 

کد مطلب 2249662

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