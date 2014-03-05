رضا ایرانمنش با انتقاد از شرایط موجود برای کار هنرمندان در گفتگو با خبرنگار مهر خطاب به مسئولان تلویزیون و سینما گفت: بارها و بارها در جلسات مختلف و متعدد گفته ام که سه سال است از بیکاری رنج میبرم و هیچ مدیر و یا مسئولی نمیداند چطور زندگی میکنم و احوالی از من نمیپرسند.
وی در ادامه افزود: این رسم بدی است که بین بازیگران باب شده که وقتی فیلم میسازند دیگر بازی نمیکنند ولی من هم کارگردانی میکنم و هم بازیگری. اصلا هنر اصلی من بازیگری است و جز این، حرفه دیگری بلد نیستم.
بازیگر فیلم «سجاده آتش» با تاکید عنوان کرد: من از همین تریبون اعلام میکنم که به دلیل فشار زندگی حاضرم در هر اثر نمایشی بازی کنم. در حال حاضر بیکار نشسته و منتظر پیشنهاد کار هستم.
ایرانمنش در پایان متذکر شد: ای کاش متولیان فرهنگ و هنر از وزیر محترم ارشاد گرفته تا ریاست محترم صدا و سیما و ریاست سازمان سینمایی فکری برای بازیگران بیکار بکنند و یا حداقل فضایی را فراهم کنند تا فیلمنامه هایی که در دست داریم کارگردانی کنیم.
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