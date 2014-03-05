طرح تحقیق و تفحص مجلس از وزارت نفت ادامه دارد/پرونده قرادادهای نفتی روی میز کمیسیون انرژی

مهدی موسوی نژاد عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار پارلمانی مهر از ادامه بررسی طرح تحقیق و تفحص از وزارت نفت در کمیسیون انرژی خبر داد و گفت: در این هفته کاری مجلس بحث فروش نفت، درآمدهای حاصل از آن و عدم توسعه فازهای پارس جنوبی را در دستور کار قرار داریم.

وی افزود: از محورهای این تحقیق و تفحص عدم به­‌ کارگیری نیروها و مدیران بومی در مناطق نفت­ خیر کشور توسط دولت است.

نماینده دشستان یاداور شد: همچنین بحث قراردادها و فروش نفت در دولت یازدهم در این تحقیق و تفحص بررسی می‌شود.

به گزارش مهر اعضای کمیسیون انرژی مجلس بحث تحقیق و تفحص از وزارت نفت را در دولت دهم مطرح کرده بودند و بر اساس گزارش اخیر دیوان محاسبات از تفریغ بودجه 91 مبلغ 53 میلیارد دلار از درآمدهای نفتی به خزانه واریز نشده است.