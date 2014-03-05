  1. سیاست
  2. مجلس
۱۴ اسفند ۱۳۹۲، ۱۰:۳۱

طرح تحقیق و تفحص مجلس از وزارت نفت ادامه دارد/پرونده قرادادهای نفتی روی میز کمیسیون انرژی

طرح تحقیق و تفحص مجلس از وزارت نفت ادامه دارد/پرونده قرادادهای نفتی روی میز کمیسیون انرژی

یک عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی از ادامه طرح بررسی و تحقیق و تفحص وزارت نفت در هفته آینده مجلس خبر داد و گفت: بحث فروش نفت و قراداد های این وزارت خانه در دولت دهم و یازدهم از محورهای این تحقیق و تفحص است.

مهدی موسوی نژاد عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار پارلمانی مهر از ادامه بررسی طرح تحقیق و تفحص از وزارت نفت در کمیسیون انرژی خبر داد و گفت: در این هفته کاری مجلس بحث فروش نفت، درآمدهای حاصل از آن و عدم توسعه فازهای پارس جنوبی را در دستور کار قرار داریم.

وی افزود: از محورهای این تحقیق و تفحص عدم به­‌ کارگیری نیروها و مدیران بومی در مناطق نفت­ خیر کشور توسط دولت است.

نماینده دشستان یاداور شد: همچنین بحث قراردادها و فروش نفت در دولت یازدهم در این تحقیق و تفحص بررسی می‌شود.

به گزارش مهر اعضای کمیسیون انرژی مجلس بحث تحقیق و تفحص از وزارت نفت را در دولت دهم  مطرح کرده بودند و بر اساس گزارش اخیر دیوان محاسبات از تفریغ بودجه 91 مبلغ 53 میلیارد دلار از درآمدهای نفتی به خزانه واریز نشده است.

کد مطلب 2249663

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها