به گزارش خبرنگار مهر، محمد صفايي صبح چهارشنبه در جلسه شوراي هماهنگي مديريت بحران كه در محل سالن اجتماعات فرمانداري برگزار شد اظهار داشت: پيشنهاد اصلاح تعرفه ها توسط آب و فاضلاب گناباد و آب و فاضلاب روستايي پيگيري شود.

فرماندار اظهار داشت: با توجه به اينكه هلال احمر شهرستان آمادگي تهيه طرح جامع امداد و نجات را دارد دستگاههاي اجرايي شهرستان همكاري لازم را با هلال احمر داشته باشند.

وي با بيان اينكه امور آب پيگير تخصيص اعتبارات تغذيه مصنوعي چاهها بويژه چاههاي آب شرب باشد افزود: با توجه به بحران كمبود آب و خشكسالي و از بين رفتن مراتع تبديل دام سبك شهرستان به ماكيان توسط جهاد كشاورزي به تدريج آغاز شود.

وی گفت: دستگاههاي اجرايي در ايام تعطيلات عيد آمادگي كامل داشته و مسئولين به صورت شبانه روزي پاسخگوي حوادث احتمالي باشند.

صفايي افزود: اعضاي شوراي هماهنگي مديريت بحران در ايام تعطيلات به صورت 24 ساعته پاسخگوي حوادث احتمالي باشند.

وي تصريح كرد: شهرداريها و دهياريها نسبت به پاكسازي و تخليه پلها، جداول و مسيلها اقدام نمايند و بخشداريها موضوع را به صورت جدي پيگيري كنند.

صفايي گفت: مديريت آموزش و پرورش و سازمان تبليغات اسلامي به صورت جدي موضوع صرفه جويي در مصرف آب را مورد توجه قرار دهند.

فرماندار گناباد بيان داشت: ادارات آب و فاضلاب روستايي پس از اخطار جدي به مشتركين پرمصرف در صورت تكرار نسبت به قطع انشعاب اقدام کنند.

وي گفت: شهرداريهاي گناباد، كاخك و بيدخت طي يك بازه زماني مشخص كه با هماهنگي آب و فاضلاب انجام خواهد شد نسبت به جداسازي شبكه آبياري فضاي سبز از شبكه آب شرب اقدام نمايند.

صفايي گفت: اتوبوسهاي فرسوده و داراي نقص فني از مبدا توسط پليس راه و نمايندگي پايانه ها كنترل شود تا در مسير دچار مشكل نشوند.

وي بيان داشت: مديريت جهاد كشاورزي موضوع بيمه دامداريهاي صنعتي و دام‌هاي سبك و سنگين شهرستان را مورد توجه قرار دهد تا در حوادث احتمالي بتوانند از بيمه استفاده كنند