نیروی زمینی سپاه آماده دفاع از کیان کشور است/ دقیق ترین جنگ افزارها حاصل تلاش دانشمندان مؤمن

سردار عبدالله عراقی در جریان سفر به کرمانشاه و در پاسخ به خبرنگار مهر از توان بالای دفاعی کشور سخن گفت و اظهار داشت: امروز نیروهای مسلح جمهوری اسلامی با تمام توان آماده دفاع از مرزهای انقلاب و نظام هستند و به هیچ احدی اجازه هیچگونه تجاوزی به خاک میهن نخواهند داد.

وی با بیان اینکه نیروهای مسلح جمهوری اسلامی و مشخصا نیروی زمینی از توان رزمd بالایی برخوردار هستند، خاطرنشان کرد: این توان بالا به اندازه ای است که اجازه هرگونه تحرک نظامی از سوی دشمنان علیه کشورمان را گرفته است.

سردار عراقی یادآور شد: سلاح های دور برد نیروی زمینی امروز قادر به هدف گیری تجهیزات دشمنان است و روز به روز این توان دفاعی افزایش می یابد.

وی در پایان تأکید کرد: تکنولوژی ناشی از تخصص دانشمندان نظامی ایران دقیق ترین جنگ افزار ها را در اختیار رزمندگان اسلام قرار داده است و دشمن نیز با آگاهی از این موضوع توان عملی کردن تهدیداتی مثل گزینه نظامی را در خود نمی بیند.