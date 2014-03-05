تامین روشنایی 12 نقطه حادثه خیز آذربایجان غربی

ارسلان شکری در گفتگو با خبرنگار مهر،از تجديد عمليات خط كشي به طول 2 هزار و 827كيلو متر، نصب حفاظ ايمني مناسب آبروهاي عميق، نواحي پل و پرتگاهها به طول 24 كيلومتر، راه اندازي روشنايي نقطه اي در 12 تقاطع پر حادثه از فعاليت هاي انجام شده براي تحقق سفرهاي امن و سالم در استان هستند.

وی با اعلام اينكه اسكان موقت مسافران نوروزي در راهدارخانه هاي استان، امدادرساني و ارائه خدمات رايگان مكانيكي، ذخيره سازي سوخت در راهدارخانه ها و توزيع در مواقع ضروري از مهم ترين فعاليت هاي راهداران در اين ايام خواهد بود، اظهار داشت: گشت هاي راهداري نوروزي در نقاط پر حادثه جاده هاي آذربايجان غربي با هماهنگي پليس راهور استان مستقر مي شوند.

معاون راهداری اداره کل راه و شهرسازی آذربایجان غربی در ادامه به اجراي عمليات راهداري در راستاي ايمن سازي جاده ها اشاره و عنوان کرد: امسال شش هزار و 674عدد تابلوي اخطاري، انتظامي، اطلاعاتي، مسير نما و جهت نما در راستاي سهولت رفت و آمد مسافران نوروزي در محورهاي مواصلاتي استان تهيه و نصب شده است.

شکری با بیان اینکه امسال 69 گروه راهداري در آذربايجان غربي براي اجراي عمليات راهداري نوروزي در محورهای ارتباطی استان مستقر می شوند، اعلام کرد: اکیپهای راهداري متشكل از 600 نفر از نيمه دوم اسفندماه سال گذشته تا 15 فروردين ماه 93 به شكل شبانه روزي در راههاي ارتباطي آذربايجان غربي خدمت رساني مي كنند.

وی از استقرار 17 اكيپ سيار ارائه دهنده خدمات مكانيكي در محورهاي ارتباطي آذربايجان غربي خبر داد و با بیان اینکه وضعيت راههاي ارتباطي استان از طريق تلفن گوياي 141 به صورت شبانه روزي اعلام می شود، گفت: در راستاي ايمن‌سازي جاده‌هاي استان به ويژه در مسيرهاي جاذبه هاي گردشگري، نصب و تعمير تابلوهاي اخطاري، هشداردهنده و مسيرنما، تعمير سيستم‌هاي روشنايي در بزرگراه هاي استان و اجراي عمليات خط‌كش راه‌هاي ارتباطي اجرا می شود.

شکری با اعلام اینکه در طول ايام تعطيلات نوروزي تمامي محورهاي مواصلاتي آذربايجان غربي به شكل متناوب و مستمر از گشت هاي راهداري مورد بازديد قرار مي گيرد، اظهار داشت: آشكارسازي نقاط پرحادثه، نصب علايم راهنمايي و رانندگي، اصلاح اشكالات چراغ‌هاي چشمك‌زن، زيباسازي حريم راهها، شستشوي علايم و تابلوهاي هشداردهنده و اطلاعاتي، پاكسازي و نظافت پاركينگ ها از جمله فعاليت هاي راهداري در راستاي برقراري سلامت و امنيت مسافران نورزي است.

وی بر همكاري پليس راه، جمعيت هلال احمر، اورژانسو اداره كل حمل و نقل پايانه هاي استان در اجراي عمليات راهداري نوروزي تاكيد كرد و یاداور شد: اميدواريم با رعايت كامل قوانين رانندگي و نكات ايمني از سويرانندگان و همچنين همكاري آنان با راهداران و پليس راه شاهد كمترين حوادث رانندگيطي نوروز امسال باشيم.