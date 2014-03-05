تیم های برتر مسابقات کشوری سازه های ماکارونی در زنجان معرفی شدند

به گزارش خبرنگار مهر، در بخش راندمانی، تیم east bridge دانشگاه خاوران مشهد به سرپرستی علیرضا جاودانیان به عنوان نخست دست یافت و تیم دانشگاه آزاد شیروان خراسان شمالی به سرپرستی احد کریم زاده عنوان دوم و تیم انجمن پیمان کاران عمران استان زنجان دانشگاه پیام نور به سرپرستی رحیم پازوکی مقام سوم را کسب کرد.



در بخش سنگین مقام اول و برنده ی دو میلیون تومان تیم رنگین کمان 1 دانشگاه شهرکرد به سرپرستی سلمان توکل، مقام دوم و برنده یک میلیون و پانصد هزار تومان تیم رنگین کمان 2 اشک زن یزد به سرپرستی مرضیه توکل، مقام سوم و برنده یک میلیون تومان تیم آرتاسازه دانشگاه آزاد سپیدان شیراز به سرپرستی فرشاد هوشمندی شدند.

نزدیک به 200 سازه از دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی کشور در این دوره از مسابقات سازه های ماکارونی در دانشگاه زنجان شرکت کرده بودند.



تیم های از دانشگاه های تهران، تبریز، بوشهر، هرمزگان، اصفهان، همدان، کردستان، لرستان، گیلان، ارومیه، گرگان، یزد، مشهد و زنجان در رقابت های سازه های ماکارونی در دانشگاه زنجان حاضر بودند.