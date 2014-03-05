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۱۴ اسفند ۱۳۹۲، ۱۰:۴۷

تقی زاده:

نوسازی ناوگان اتوبوسرانی تبریز در مناطق کم برخوردار/ تداوم واگذاری ها به بخش خصوصی

نوسازی ناوگان اتوبوسرانی تبریز در مناطق کم برخوردار/ تداوم واگذاری ها به بخش خصوصی

تبریز – خبرگزاری مهر: مدیرعامل شرکت اتوبوسرانی تبریز و حومه از تجهیز و نوسازی ناوگان حمل و نقل این شرکت در مناطق پر جمعیت و کم برخوردار تبریز خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، سیروس تقی زاده چهارشنبه با اعلام این مطلب در گفتگو با خبرنگاران گفت: 11 دستگاه اتوبوس این شرکت با هدف ارائه خدمات مطلوب تر به همشهریان در مناطق پر جمعیت و کمتر برخوردار چون منطقه پاسداران تبریز و به عنوان شرکت های حمل ونقل درونشهری پس از تجهیز و نوسازی مورد بهره برداری قرار گرفت.

وی با اشاره به فرارسیدن ایام عید نوروز و افزایش حجم مسافران ناوگان اتوبوسرانی خاطرنشان شد: با توجه به اینکه در آستانه فرارسیدن سال جدید، سفرهای درونشهری و به تبع آن استفاده از ناوگان اتوبوسرانی افزایش می یابد، ارتقاء خدمات و کیفیت اتوبوس های فعال در اولویت برنامه های شرکت اتبوسرانی تبریز و حومه جهت ارائه سرویس مناسب به مسافران قرار گرفته است.

وی با اشاره به افزایش تعداد اتوبوس های مسیر پرجمعیت پاسداران تبریز به 12 دستگاه در روزهای پایانی سال تصریح کرد: این اقدامات و نیز واگذاری خطوط و اتوبوس های شرکت واحد اتوبوسرانی به بخش خصوصی در حالی صورت می گیرد که در دو سال گذشته با محدویت جدی برای جذب اتوبوس روبرو بوده ایم ولی با تلاش های صورت گرفته هم اکنون شاهد فعالیت هفت شرکت حمل ونقل درونشهری در خطوط مختلف این کلانشهر هستیم.

کد مطلب 2249680

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