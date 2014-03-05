برنده بازی اکران نوروزی کیست/ رقابت 5 کارگردان در بهترین نوبت اکران سال

به گزارش خبرنگار مهر، اکران نوروزی سال 93 سینمای ایران با نمایش پنج فیلم سینمایی «چ» به کارگردانی ابراهیم حاتمی کیا در گروه سینمایی آزادی، «طبقه حساس» به کارگردانی کمال تبریزی در گروه سینمایی استقلال، «معراجی ها» به کارگردانی مسعود ده نمکی در گروه سینمایی قدس، «خط ویژه» به کارگردانی مصطفی کیایی در گروه سینمایی آفریقا، «با دیگران» به کارگردانی ناصر ضمیری در گروه سینمایی فرهنگ شکل می‌گیرد.

می‌توان گفت با آغاز اکران «خط ویژه» از امروز در سینماهای تهران به نوعی اکران نوروزی هم کلید خورده است و با پیوستن «طبقه حساس» از فردا شکل جدی‌تری به خود می‌گیرد. البته فیلم «معراجی‌ها» نیز چند هفته‌ای هست که روی پرده رفته و فروش خوبی داشته است. علاقمندان به فیلم‌های نوروزی می‌توانند چهارشنبه هفته آینده منتظر دیگر فیلم‌هایی باشند که قرارست به اکران نوروزی بپیوندند.

فیلم سینمایی «چ» به کارگردانی ابراهیم حاتمی‌کیا که در سی و دومین جشنواره بین المللی فیلم فجر توانست جوایزی را از آن خود کند، روایتی از زندگی مصطفی چمران از روز ۲۵ تا ۲۷ مرداد ۱۳۵۸ است. روزهایی که حضرت آیت‌الله خمینی در فرمانی، مهلت ۲۴ ساعته ‌ای به دولت و ارتش داد تا حصر پاوه را بشکنند و منطقه را از وجود نیروهای کومله و دموکرات پاکسازی کنند.

در این فیلم سینمایی بازیگرانی چون فریبرز عرب نیا، سعید راد، مریلا زارعی، بابک حمیدیان، مهدی سلطانی، اسماعیل سلطانیان، امیررضا دلاوری، خسرو شهراز، مژگان خالقی، پیام لاریان، رضا نوری حضور دارند.

همچنین فردین خلعتبری موسیقی این فیلم سینمایی را ساخته است. «چ» را می توان یکی از بهترین ساخته های ابراهیم حاتمی کیا دانست.

فیلم سینمایی «طبقه حساس» به کارگردانی کمال تبریزی، یک فیلم کمدی است که فیلمنامه آن توسط پیمان قاسم خانی نوشته شده است و داستان مردی را روایت می کند که بعد از مرگ همسرش او را در یک قبر دو طبقه دفن می کند، اما پس از مدتی که سر مزار همسرش می رود متوجه می شود به اشتباه مردی غریبه در آن مکان دفن شده است.

رضا عطاران، پانته‌آ بهرام، بهاره رهنما، پیمان قاسم‌خانی، هوتن شکیبا، بهرام ابراهیمی، سوگل قلاتیان، محمد بحرانی، بهادر مالکی، کاظم سیاحی، عرفان ناصری، لیلی فرهاد‌پور، نادر فلاح، شبیر پرستار، با حضور افتخاری آزاده صمدی از بازیگران جدیدترین ساخته کمال تبریزی به شمار می‌روند.

این کارگردان سینما بعد از چندین سال دوری از عرصه سینما، با «طبقه حساس» بازگشت. رضا عطاران برای بازی در این فیلم سینمایی توانست سیمرغ بلورین بهترین بازیگر مرد را از سی و دومین جشنواره فیلم فجر از آن خود کند.

فیلم سینمایی «معراجی ها» به کارگردانی مسعود ده نمکی یازده روز است که در سینماهای کشور در حال اکران است و در نوبت اکران نوروزی به نمایش خود ادامه می دهد.

در خلاصه داستان «معراجی ها» آمده است: قرار است تعدادی از شهدای گمنام تفحص شده در یکی از دانشگاه‌ها دفن شوند اما گروهی از دانشجویان با تحریک استاد گنجی اقدام به آشوب و جنجال در دانشگاه می کنند که این امر آغاز قصه‌ای می‌شود که گروه دانشجویان مجبور به سفری ناخواسته می شوند.

اکبر عبدی، حمید لولایی، رضا رویگری، دانیال عبادی، برزو ارجمند، سیدمهرداد ضیایی، غلامحسین لطفی، مجید شهریاری، اصغرنقی زاده، اسماعیل سلطانیان، بهاره افشاری، مریم کاویانی و لاله صبوری بازیگران فیلم هستند.

این فیلم در سی و دومین جشنواره بین المللی فیلم فجر در چند اکران خاص به نمایش درآمد.

فیلم سینمایی «خط ویژه» به کارگردانی مصطفی کیایی که در سی و دومین جشنواره بین المللی فیلم فجر سیمرغ بلورین بهترین فیلم از نگاه تماشاگران را از آن خود کرد، یکی دیگر از فیلم هایی است که در اکران نوروزی سال 1393 به نمایش درآمده است.

«خط ویژه» یک فیلم اجتماعی و شهری است که به مسائل جوانان و جامعه امروز می‌پردازد. داستان فیلم روایت مقطعی از زندگی چند جوان است که پول هنگفتی به دست می‌آورند و...

در این فیلم هانیه توسلی، مصطفی زمانی، میترا هجار، هومن سیدی، میلاد کی مرام، محسن کیائی و... بازی می کنند. خواننده تیتراژ اول این فیلم سینا حجازی و تیتراژ پایانی رضا یزدانی است. میلاد کی مرام برای بازی در این فیلم سینمایی توانست دیپلم افتخار بهترین بازیگر نقش مکمل مرد را از جشنواره فیلم فجر امسال بدست آورد.

فیلم سینمایی «با دیگران» به کارگردانی ناصر ضمیری نیز در سی و دومین جشنواره بین المللی فیلم فجر به نمایش درآمده است.

این فیلم سینمایی داستان زنی به نام آرزو است که به دلیل سقط جنین های مکرر امید خود را به داشتن فرزند از دست داده است و زندگی مشترک او با امیرحسین در شرایط بحرانی قرار دارد.

هنگامه قاضیانی، بابک حمیدیان، حسن محجوب، لیلا زارع، حمیدرضا آذرنگ از جمله بازیگران این فیلم سینمایی هستند.