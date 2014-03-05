برگزاری ششمین دوره مسابقات قرآن کریم ویژه طلاب اصفهانی

حجت الاسلام حسن غزالی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: ششمین دوره مسابقات قرآن کریم ویژه طلاب و روحانیون حوزه علمیه اصفهان در رشته‌های تفسیر، حفظ، قرائت و ترتیل،اذان و تواشیح برگزار می‌شود.

وی افزود: مرحله مقدماتی این دوره از مسابقات 14 و15 اسفندماه سال جاری با حضور بیش از 320 نفر شرکت کننده در مدرسه حضرت ولی عصر(عج) اصفهان و مرحله فینال آن روز جمعه 16 اسفندماه همزمان با میلاد با سعادت حضرت زینب کبری (س) در تالار اهل بیت (ع) اصفهان برگزارمی شود.



مسئول و تربیت مرکز مدیریت حوزه علمیه اصفهان با بیان اینکه داوری مرحله نهایی این دوره از مسابقات توسط داوران بین المللی قرآن کریم انجام می شود، تاکید کرد: با توجه به اینکه آزمون تفسیر در نیمه اول اردیبهشت ماه 1393برگزارمی شود، ثبت نام رشته تفسیر تا 22 اسفندماه 92 تمدیدشده است.



وی ادامه داد: علاقمندان می توانند از طریق سایت www.albayan.ir در این رشته ثبت نام و از منابع آزمون اطلاع حاصل کنند.

غزالی با اشاره به اینکه از جمله جوایز این دوره مسابقات کمک هزینه سفر زیارتی عمره مفرده، کمک هزینه سفر عتبات عالیات و مشهد مقدس است، بیان داشت: نفرات برتر رشته‌های حفظ کل و حفظ 20 جزء قرآن کریم و قرائت به مسابقات کشوری حوزه های علمیه که در اردیبهشت ماه برگزارمی شود، معرفی خواهند شد.