به گزارش خبرگزاری مهر، با حضور سردار حسین دهقان وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، انبوه موشک های قدر، قیام، فاتح 110، خلیج فارس و سامانه پدافند هوایی مرصاد که توسط سازمان هوافضای وزارت دفاع طراحی و تولید شده است، به نیروی هوافضای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و قرارگاه پدافند هوایی خاتم الانبیا (ص) تحویل شد.

سردار دهقان در جریان مراسم تحویل دهی این سامانه ها و تجهیزات موشکی، طی سخنانی در جمع خبرنگاران گفت: افتخار آفرینی فرزندان غیور و پرتلاش وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح در تثبیت قدرت بازدارندگی موثر و افزایش اقتدار و توانایی نیروهای مسلح با جدیت و همت مثال زدنی ادامه دارد.

وزیر دفاع افزود: متخصصان افتخارآفرین سازمان هوافضای وزارت دفاع با تحویل انبوه موشک‌های بالستیک قدر، قیام، فاتح 110، خلیج فارس و سامانه پدافند هوایی مرصاد یک بار دیگر توان و اقتدار صنعت دفاعی را در تامین نیازمندی های نیروهای مسلح به پیشرفته ترین تجهیزات موشکی به نمایش گذاشتند و نشان دادند تحریم های گوناگون و همه جانبه دشمنان که به صورت سخت گیرانه و ویژه در بخش دفاعی اعمال می شود، نتوانسته است کوچکترین خللی در عزم و اراده آن ها داشته باشد.

وی تصریح کرد: موشک‌های فاتح نشان فتح و ظفر، خلیج فارس نشان خردمندی، مرصاد نشان موفقیت، قیام نشان صلابت و قدر نشان قدرت موشکی جمهوری اسلامی ایران در دفاع از ایران اسلامی است.

سردار دهقان در ادامه گفت: این موشک ها قادر است اهداف دشمن را با دقت مورد اصابت قرار داده منهدم کند و طیف متنوعی از نیازمندی های موشکی نیروهای مسلح را در بردهای مختلف تامین کند.

سردار دهقان افزود: این موشک ها که به طور کاملا بومی توسط متخصصان وزارت دفاع طراحی ، ساخت و به تولید انبوه رسیده ، امروز با سرافرازی تحویل نیروهای مسلح کشورمان شد.

وزیر دفاع تصریح کرد : امروز نیروهای مسلح از سطحی از توانمندی های دفاعی برخوردارند که قادرند با هرنوع تهدیدی در فراسوی مرزهای جمهوری اسلامی ایران مقابله کنند و دشمنان ملت ما نیز به این قابلیت و توانمندی واقفند و تهدیداتی که اعلام می کنند لفاظی رسانه ای و برای مصرف داخلی است.

سردار دهقان در ادامه به تشریح ویژگی و قابلیت های هر کدام از موشک ها پرداخت و گفت: موشک بالستیک قدر یک اچ و میانبرد قیام با توانایی حمل انواع سر جنگی‌های بلاست و بارانی توانایی انهدام طیف متنوعی از اهداف را داراست و پرتاب از لانچرهای متحرک و سیلوها در مواضع مختلف و عبور از سپردفاع موشکی با داشتن قابلیت رادارگریزی، از مزایای این موشک‌ها محسوب می شود.

وزیر دفاع افزود: موشک‌های بسیار دقیق و نقطه زن زمین به زمین فاتح 110D - و زمین به دریای خلیج فارس، در دسته نسل چهارم موشک‌های بالستیک فوق مدرن با سوخت قرار دارد و از معدود موشک‌هایی هستند که تا لحظه برخورد به هدف قادرند اهداف را رهگیری کرده و اصابت دقیق و موثری داشته باشند.

سردار دهقان در تشریح سامانه موشکی زمین به هوای مرصاد خاطر نشان کرد: این سامانه از نظر حجم کوچک، متحرک و قابل جابجایی سریع و قابلیت اتصال به حلقه پدافندی کشور، ردگیری و انهدام انواع پرنده‌های دشمن از قبیل هواپیماهای جنگنده با سرعت بالا، بالگرد، موشک‌های کروز، هواپیمای بدون سرنشین در برد متوسط و به صورت غیرفعال را دارد.

وزیر دفاع، تجهیز به رادار شناسایی، قابلیت کار مداوم 24 ساعته ، امکان استقرار در ارتفاعات بسیار بلند، کشف، انتخاب و تعقیب هدف به صورت پیوسته و اتوماتیک را از قابلیت های عملیاتی سامانه مرصاد برشمرد و افزود: این سامانه با تجهیز به یک ردگیر مرئی (الکترواپتیک) قادر است عملیات مطلوبی در محیط جنگ الکترونیک انجام دهد و به طور پیوسته و همزمان با چند هدف درگیر شود .

سردار دهقان در پایان از مدیران و متخصصان سازمان صنایع هوافضای وزارت دفاع و شبکه بزرگ همکاران وزارت دفاع که با روحیه جهادی در طراحی و ساخت این سامانه های موشکی نقش آفرینی کرده اند تشکر و قدردانی کرد .