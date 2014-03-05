۱۴ اسفند ۱۳۹۲، ۱۰:۵۹

بررسی مشکلات معلولان ملاردی از سوی اعضای فراکسیون حمایت از حقوق معلولان مجلس

ملارد - خبرگزاری مهر: اعضای فراکسیون حمایت از حقوق معلولان مجلس شورای اسلامی با حضور در ملارد، مشکل مرکز نگهداری معلولان بهزیستی این شهرستان را بررسی کردند.

به گزارش خبرنگار مهر، شب گذشته مجتبی رحمان دوست و فاطمه آلیا اعضای فراکسیون حمایت از حقوق معلولان مجلس شورای اسلامی و همایون هاشمی رئیس سازمان بهزیستی کشور از مراکز نگهداری معلولان ذهنی شهرستان ملارد بازدید کردند.

در این بازدید که چند ساعت به طول انجامید، مرتضی قربانی رئیس اداره بهزیستی شهرستان ملارد به ارائه گزارشی از وضعیت مراکز تحت پوشش این اداره پرداخت.

همچنین در این بازدید مشکلات و موانع موجود در حوزه بهزیستی شهرستان ملارد به مسئولان حاضر ارائه شد.

لازم به ذکر است که هم اکنون چهار مرکز شبانه روزی ویژه معلولان در شهرستان ملارد وجود دارد که در آنها از 200 معلول ذهنی و اعصاب و روان نگهداری می شود.

