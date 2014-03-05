برنامه ريزي فراگير و شناخت ويژگي تهديدات در حوزه کشاورزي ضروري است

حبیب الله معتمدی پیش از ظهر امروز در جلسه پدافند غیرعامل شهرستان چادگان اظهار داشت: هدف از ایجاد جلسه پدافند غیر عامل کاهش آسیب پذیری نیروهای انسانی در صورت بروز جنگ و بلایای طبیعی است و این امر بدون شناخت از نحوه تهاجم دشمن محقق نمی شود.

وی افزود:يکي از اهداف دشمن در شرايط بحران مختل کردن بخش توليد و محصولات غذايي با استفاده از تکنيک هاي مختلف از جمله حملات بيولوژيک و نامتعارف است.

فرماندار چادگان گفت: بخش کشاورزي به عنوان محور اصلي تأمين غذايي و بطور کلي زيست و حيات مردم را به عهده دارد بنابراين داشتن برنامه ريزي جامع و فراگير و شناخت ويژگي تهديدات در حوزه کشاورزي ضروري است.

وي با بيان اينکه آنچه امروز به آن نيازمنديم شناسايي تهديدات است، افزود: با برنامه ريزي صحيح بايد اولويت ها را مشخص و برنامه هاي عملياتي مناسب آن را طراحي و اجرا کنيم.

