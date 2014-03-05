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۱۴ اسفند ۱۳۹۲، ۱۱:۱۵

معتمدی :

برنامه ريزي فراگير و شناخت ويژگي تهديدات در حوزه کشاورزي ضروري است

برنامه ريزي فراگير و شناخت ويژگي تهديدات در حوزه کشاورزي ضروري است

چادگان – خبرگزاری مهر: فرماندار شهرستان چادگان با بیان اینکه هدف از برگزاری جلسه پدافند غیرعامل کاهش آسیب پذیری نیروهای انسانی در برابر حوادث طبیعی و غیرطبیعی است، گفت: بخش کشاورزي به عنوان محور اصلي تأمين غذايي و بطور کلي زيست و حيات مردم را به عهده دارد بنابراين داشتن برنامه ريزي جامع و فراگير و شناخت ويژگي تهديدات در حوزه کشاورزي ضروري است.

حبیب الله معتمدی پیش از ظهر امروز در جلسه پدافند غیرعامل شهرستان چادگان اظهار داشت: هدف از ایجاد  جلسه پدافند غیر عامل کاهش آسیب پذیری نیروهای انسانی در صورت بروز جنگ و بلایای طبیعی است و این امر بدون شناخت از نحوه تهاجم دشمن محقق نمی شود.

وی افزود:يکي از اهداف دشمن در شرايط بحران مختل کردن بخش توليد و محصولات غذايي با استفاده از تکنيک هاي مختلف از جمله حملات بيولوژيک و نامتعارف است.

فرماندار چادگان گفت: بخش کشاورزي به عنوان محور اصلي تأمين غذايي و بطور کلي زيست و حيات مردم را به عهده دارد بنابراين داشتن برنامه ريزي جامع و فراگير و شناخت ويژگي تهديدات در حوزه کشاورزي ضروري است.

وي با بيان اينکه آنچه امروز به آن نيازمنديم شناسايي تهديدات است، افزود: با برنامه ريزي صحيح بايد اولويت ها را مشخص و برنامه هاي عملياتي مناسب آن را طراحي و اجرا کنيم.
 

کد مطلب 2249704

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