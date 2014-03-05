70 میلیارد تومان به بازسازی شبکه های بهداشت روستایی همدان اختصاص یافت

به گزارش خبرنگار مهر، حبیب الله موسوی بهار صبح چهارشنه در مراسم تشکیل مجمع خیرین سلامت شهرستان بهار با اشاره به اینکه شبکه بهداشت و درمان این شهرستان از قدیمیترین شبکه های استان همدان است، اظهار داشت: شهرستان بهار از مهم ترین مناطق استان همدان به شمار می رود که در راستای جذب فعالیت ها و مشارکت های مردمی در حوزه های مختلف گامهای مفیدی در آن برداشته شده است.

موسوی بهار افزود: هدف از تشکیل مجمع خیرین سلامت در شهرستان بهار که پوشش شهرستانی دارد، کمک به حوزه سلامت با استفاده از توان ارتباطی و مدیریتی افراد خیر است.

وی با اشاره به اینکه حوزه سلامت بدون کمک مردمی نمی تواند به اهداف عالیه خود دست یابد، اذعان داشت: با توجه به اینکه حوزه بهداشت و درمان از گستره وسیعی برخوردار است ولی بیش از 70 درصد اعتبارات این حوزه خارج از وزارت بهداشت تأمین می شود.

موسوی بهار اذعان داشت: استان همدان در حوزه بهداشت و درمان یکی از استان های مطرح کشور است چراکه با برخورداری از پزشکان و کارکنان مجرب بسیاری از مراجعات استانهای مجاور را برای استفاده از توان متخصصان در حوزه بیماریهای مختلف، جذب خود کرده است.

وی با بیان اینکه شهرستان بهار در حوزه بهداشت و درمان از وضعیت مناسبی در سطح استان همدان برخوردار است، افزود: با توجه به اینکه این شهرستان از امکانات و تجهیزات درمانی مناسبی برخوردار است ولی دارای محدودیت های نیز در این حوزه است که باید مرتفع شود.

در بودجه 93، ردیف بودجه سلامت به ردیف سوم سقوط کرد

وی اظهار داشت: در دولت جدید رشد بودجه های درمانی، رشد چشمگیری بوده است تا جائیکه بودجه این حوزه ار ردیف 16 به ردیف سوم رسید.

موسوی بهار با اشاره به اینکه سال آتی حوزه بهداشت و درمان از وضعیت مناسبتری برخوردار خواهد شد، عنوان داشت: از آنجا که حوزه بهداشت و درمان در زمان دولت های سابق مورد بی توجهی واقع می شد و همیشه دارای کمبود بودجه بود لذا با اختصاص اعتبارات مناسب قادر به بهبود وضعیت خود خواهد شد.

وی با بیان این مطلب که در بودجه سال 93 رقم بسیار مناسبی برای بازسازی و بهسازی شبکه های بهداشت مناطق روستایی بمنظور کاهش فشار بر شبکه های شهری در نظر گرفته شده است، افزود: در بودجه سال آتی اعتباری بالغ بر 70 میلیارد تومان برای بازسازی شبکه های بهداشت روستایی به استان همدان اختصاص یافته است اما تخصیص این اعتبارات منوط به کار اولیه 30 درصد توسط خود مردم و یا مسئولین است و اگر در روستایی هزینه های زمین، گود برداری و عملیات شناژ یک واحد درمانی توسط خود مردم صورت بگیرد مابقی اعتبار نیز از این طرح تأمین خواهد شد.

موسوی بهار اظهار داشت: از آنجا که شهرستان بهار در مناطق روستایی نیز دارای کمبودهایی در حوزه بهداشت و درمان است و با توجه به اینکه اعتبارات ایت حوزه کفاف بهبود کامل وضعیت شبکه های سراسر استان را ندارد لذا مسئولین این حوزه در شهرستان باید با استفاده از توان افراد خیر در راستای بهبود وضعیت بهداشتی، گامهای مفیدی بردارند.

وی افزود: درمانگاههای داخل شهر بهار نیز از وضعیت مناسبی برای ارائه خدمات برخوردار نیستند لذا می توان برای بهسازی و نوسازی این مراکز نیز از اعتبارات طرح وزارت بهداشت استفاده کرد چراکه این طرح شامل بهسازی خانه های بهداشت و درمانگاههای روستایی و مراکز بهداشت شهری روستایی می شود.

شهرستان بهار در حوزه بهداشت و درمان از محدودیت های دچار مشکل است

فرماندار شهرستان بهار نیز در این مراسم گفت: شهرستان بهار در حوزه بهداشت و درمان از محدودیت های چشمگیری برخوردار است.

محسن مرادی پناه افزود: شبکه های بهداشت و درمان شهرستان از حیث حضور پزشک، امکانات و تجهیزات درمانی در حوزه های روستایی واقعا دچار کمبود و مشکل است که می طلبد برای رفع این مشکلات تلاشهای مضاعفی از جانب مسئولین این حوزه صورت بگیرد.

مرادی پناه اظهار داشت: مسئولین حوزه بهداشت و درمان شهرستان باید با سوق دادن اعتبارات دولتی به سمت بهبود وضعیت حوزه بهداشت و درمان این منطقه به خصوص مناطق روستایی از توان خیرین نیز استفاده کنند تا بتوانند سهمیه شهرستان را از اعتبارات طرح های دولتی دریافت کنند.

وی افزود: بخشی که با سلامت مردم در ارتباط است نیازمند همیاری و همکاری اقشار فعال مردمی است تا بتواند به جایگاه اصلی خود دست یابد