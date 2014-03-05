پلیس همدان امنیت محل اسکان مسافران نوروزي را تامین می کند

به گزارش خبرنگار مهر، محمد مهدیان نسب صبح چهارشنبه در جمع روساي کلانتري ها و پاسگاه هاي انتظامي شهرستان همدان با بیان اینکه تشديد اقدامات امنيتي و انتظامي در مناسبت هاي پاياني سال مهمترين اولويت پليس در همدان است، اظهار داشت: در اين ايام باید ماموران پليس بيش از پيش در انجام ماموريت ها دقت و حساسيت را سرلوحه کار خود قرار دهند.

وی در اين نشست با توجه به حساسيت ايام پاياني سال به ويژه شلوغي بازار و تردد مردم و مسافران، لزوم هر چه بيشتر تحرک عوامل اجرايي به ويژه گشتي هاي پياده، سواره و عوامل تجسس را خواستار شد.

فرمانده انتظامي استان همدان با بیان اینکه در ایام آخر سال ماموران نیروی انتظامی با هوشياري کامل فرصت را از متخلفان و افراد سارق و سودجو سلب می کنند، ادامه داد: تامين امنيت محل اسکان مسافران نوروزي در سطح استان همدان از ديگر اولويت هاي پليس همدان در راستاي تامين امنيت مسافران است.

سردار مهدیان نسب افزود: در اين خصوص برنامه ريزي هاي لازم از سوي نيروي انتظامي صورت پذيرفته است و مسافران مي توانند در ورودي شهرهاي استان از سوی پليس راهنمايي شده و اطلاعات پليسي لازم در اين زمينه را دريافت کنند.

وی ضمن توصیه به شهروندان ابراز داشت: با توجه به شلوغي بازار در روزهاي پاياني سال و ايام نوروز از حمل پول نقد خودداري کرده و در صورت لزوم خريد هاي خود را با کارت هاي الکترونيکي انجام دهند و هشدارهاي پليس را دراين زمينه جدي بگيرند.

فرمانده انتظامی استان همدان درپايان اين نشست با اهدای لوح تقدير و هديه از تلاش هاي از روساي کلانتري ها و پاسگاه هاي شهر همدان در طول سال تقدير کرد.