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۱۴ اسفند ۱۳۹۲، ۱۱:۵۰

مهدیان نسب:

پلیس همدان امنیت محل اسکان مسافران نوروزي را تامین می کند

پلیس همدان امنیت محل اسکان مسافران نوروزي را تامین می کند

همدان- خبرگزاری مهر: فرمانده انتظامي استان همدان گفت: تامين امنيت محل اسکان مسافران نوروزي در سطح استان از اولويت هاي پليس همدان در راستاي تامين امنيت مسافران است.

به گزارش خبرنگار مهر، محمد مهدیان نسب صبح چهارشنبه در جمع روساي کلانتري ها و پاسگاه هاي انتظامي شهرستان همدان با بیان اینکه تشديد اقدامات امنيتي و انتظامي در مناسبت هاي پاياني سال مهمترين اولويت پليس در همدان است، اظهار داشت: در اين ايام باید ماموران پليس بيش از پيش در انجام ماموريت ها دقت و حساسيت را سرلوحه کار خود قرار دهند.

وی در اين نشست با توجه به حساسيت ايام پاياني سال به ويژه شلوغي بازار و تردد مردم و مسافران، لزوم هر چه بيشتر تحرک عوامل اجرايي به ويژه گشتي هاي پياده، سواره و عوامل تجسس را خواستار شد.

فرمانده انتظامي استان همدان با بیان اینکه در ایام آخر سال ماموران نیروی انتظامی با هوشياري کامل فرصت را از متخلفان و افراد سارق و سودجو سلب می کنند، ادامه داد: تامين امنيت محل اسکان مسافران نوروزي در سطح استان همدان از ديگر اولويت هاي پليس همدان در راستاي تامين امنيت مسافران است.

سردار مهدیان نسب افزود: در اين خصوص برنامه ريزي هاي لازم از سوي نيروي انتظامي صورت پذيرفته است و مسافران مي توانند در ورودي شهرهاي استان از سوی پليس راهنمايي شده و اطلاعات پليسي لازم در اين زمينه را دريافت کنند.

وی ضمن توصیه به شهروندان ابراز داشت: با توجه به شلوغي بازار در روزهاي پاياني سال و ايام نوروز از حمل پول نقد خودداري کرده و در صورت لزوم خريد هاي خود را با کارت هاي الکترونيکي انجام دهند و هشدارهاي پليس را دراين زمينه جدي بگيرند.

فرمانده انتظامی استان همدان درپايان اين نشست با اهدای لوح تقدير و هديه از تلاش هاي از روساي کلانتري ها و پاسگاه هاي شهر همدان در طول سال تقدير کرد.

کد مطلب 2249713

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